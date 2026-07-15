Polémica decisión arbitral a favor de Argentina en el primer tiempo de la semifinal del Mundial ante Inglaterra

Argentina e Inglaterra empatan sin goles tras los primeros 45 minutos del encuentro de la segunda llave semifinal del Mundial 2026.

El encuentro estuvo tenso en los primeros minutos con fuertes entradas y varias medidas disciplinarias dada la rivalidad entre ambas selecciones.

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La selección Albiceleste mantuvo la posesión del balón, pero no fu contundente, mientras que Inglaterra se vio más replegada en campo propio.

No obstante, una nueva polémica arbitral surgió al final de los primeros 45 minutos del partido que se disputa Atlanta.

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En la última jugada de la primera parte, el equipo inglés se arrimó a la portería del ‘Dibu’ Martínez desde el costado izquierdo con un centro de peligro. Sin embargo, la defensa argentina logró contener el embate inglés defendiendo y enviando el tiro desde el costado a saque de esquina.

Pese a que el juez central añadió tres minutos en el primer tiempo y ya se habían cumplido, decidió terminar la primera parte y no conceder el tiro de esquina que podría haber significado una jugada peligrosa a favor de Inglaterra.

Al término de los primeros 45 minutos, los jugadores ingleses rodearon al juez para protestar por no concederle el tiro de esquina.

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Cabe resaltar que el juez central tiene la potestad para decidir en qué momento dar por finalizado el tiempo reglamentario, no obstante, en varias ocasiones los jueces permiten que se ejecuten las jugadas que puedan representar peligro.