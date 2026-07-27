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"Respaldamos en su totalidad la decisión del presidente electo": congresista de Estados Unidos sobre ruptura de relaciones anunciada por Abelardo De La Espriella

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
El legislador, con palabras similares a las utilizadas por De La Espriella, cuando anunció su decisión, indicó que “las dictaduras no tienen cabida en nuestra región”.

El congresista republicano Carlos Giménez expresó, mediante sus redes sociales, su respaldo a la ruptura de relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua anunciada por el presidente colombiano electo, Abelardo De La Espriella.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos en su totalidad la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de Colombia en romper relaciones diplomáticas con las dictaduras en Cuba y Nicaragua”, expresó Giménez.

El congresista, además, con palabras similares a las utilizadas por De La Espriella, cuando anunció su decisión, indicó que “las dictaduras no tienen cabida en nuestra región”.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el domingo que romperá relaciones diplomáticas con los regímenes de Cuba y Nicaragua.

“En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, afirmó el futuro presidente de Colombia en un breve mensaje en el que también anunció los países en donde cerrará las embajadas una vez que llegue a la Casa de Nariño.

De la Espriella indicó que “en una primera etapa” cerrará las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Mencionó, además, que una vez que se posesione como presidente, el próximo 7 de agosto, va a cerrar 15 consulados.

También anunció que unificará oficinas en Francia e Italia donde además existen representaciones en organismos como la Unesco y la FAO.

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“Estas decisiones no significa romper relaciones diplomáticas con esos países ni mucho menos con esos organismos multilaterales”, expresó el mandatario electo.

El gobernante electo también planea reabrir la legación colombiana en Jerusalén y ordenará suspender la instalación de una embajada en Palestina, una iniciativa del presidente Gustavo Petro.

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