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Viernes, 26 de junio de 2026
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Mundial

Así van quedando las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Copa del Mundo de la FIFA - Foto: AFP
Copa del Mundo de la FIFA - Foto: AFP
Varias selecciones suramericanas dirán presente en la siguiente ronda del magno evento deportivo.

Un total de 32 selecciones se enfrentarán en duelos de eliminación directa desde el domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio de 2026 en la fase de 16avos de final.

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A falta de algunos partidos de fase de grupos, así van quedando las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026:

Llave izquierda:

  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Llave derecha:

  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • Argentina vs. Cabo Verde

En el Mundial que se está llevando a cabo, recordemos, clasifican los mejores terceros a la nueva ronda de dieciseisavos de final.

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De los 12 grupos, avanzan los dos primeros lugares de cada uno y, para completar 32 equipos, se suman los 8 mejores terceros lugares de la tabla general.

Criterios de desempate para los mejores terceros:

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Para determinar exactamente qué selecciones ocupan los 8 boletos disponibles, la FIFA comparó su rendimiento utilizando la mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo, mejor diferencia de goles, juego limpio (Fair Play), basado en la menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Además, los terceros lugares clasificados no juegan entre ellos en dieciseisavos. El reglamento de la FIFA establece que los 8 mejores terceros se enfrentarán cada uno contra un líder de grupo, asegurando que no se repitan enfrentamientos entre equipos que ya compartieron sector en la primera ronda.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

Esta competición coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá es la más grande de la historia al contar con 48 selecciones participantes.

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