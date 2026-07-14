Muere otra mujer en medio de un procedimiento estético en Bogotá, esta vez en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda

A casi dos meses de confirmarse la muerte de Yulixa Toloza por una práctica estética, la historia se repite en el occidente de Bogotá, puntualmente en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, una mujer de 52 años falleció luego de presentar complicaciones derivadas de una cirugía.

Según los reportes, la mujer habría presentado complicaciones durante tres días a raíz de la intervención y, finalmente, fue trasladada de urgencia a una sede de la Cruz Roja, donde falleció el pasado viernes 10 de julio.

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Por ahora, se adelantan inspecciones en el lugar de los hechos para determinar las condiciones bajo las que se realizan estas intervenciones quirúrgicas y con qué permisos contaban para llevarlas a cabo.

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Asimismo, se espera que Medicina Legal emita el dictamen para conocer con precisión las causas del fallecimiento de la mujer.

Finalmente, cabe resaltar que este es el segundo caso que se conoce en lo que va del año por estas mismas causas. La primera mujer que falleció fue Yulixa Toloza, quien duró desaparecida seis días luego de practicarse una cirugía estética en el sur de Bogotá y porque, según declaraciones de sus amigas, le cobraron tres millones de pesos por el procedimiento. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado al lado de una carretera, donde presuntamente lo habrían abandonado las personas que le practicaron la intervención.