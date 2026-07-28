Richard Páez, exdirector técnico de la selección de Venezuela, respondió al pelotero Maikel García sus palabras contra la mentalidad de la Vinotinto

El beisbolista venezolano de las Grandes Ligas (MLB) Maikel García nuevamente abrió el debate en el ámbito digital. Esta vez, el MVP (Jugador Más Valioso) del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se despachó contra la selección mayor del fútbol venezolano.

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El pelotero criticó de forma directa las pasadas declaraciones de José 'El Brujo' Martínez en cuanto a las Eliminatorias Conmebol.

En ese entonces, 'Brujo' expresó: Eso de que le vamos a ganar a Argentina allá es mentira; si es difícil contra Uruguay, imagínate con Argentina".

Para Maikel García, ese 'pronunciamiento derrotista' es lo que tiene al balompié venezolano sin participar en una Copa del Mundo.

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Todo el que estaba en el Mundial le gana a Venezuela; ellos tienen que jugar como nosotros (...) ¿Cómo tú vas a decir eso antes de un juego? La Vinotinto tiene que jugar como nosotros; nosotros dijimos ‘vamos a ganar’ sin importar a quién nos enfrentáramos”, aseguró el beisbolista.

Ante tales declaraciones, Richard Páez, exdirector técnico de la selección de Venezuela, respondió a García mediante su cuenta oficial en la red social X.

Lejos de atacar a García, Páez mencionó: "Maikel, la identidad Vinotinto que sembramos en nuestra Selección Nacional de Venezuela en el fútbol en el 2001/2007 tenía como BASE fundamental la FE y CONFIANZA en el talento del futbolista y así logramos crear LA VINOTINTO, que aprendió a cumplir hazañas. Después se diluyó".

Posteriormente, el estratega criollo, que hoy dirige en el fútbol colombiano al Cúcuta Deportivo, complementó: "Y así nació la IRREVERENCIA para jugar, para GANAR".