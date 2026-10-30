Fallece otro integrante de la exitosa serie 'Breaking Bad': deja una extensa trayectoria en Hollywood

La familia de Peter Medak confirmó la muerte del director de cine y televisión, quien murió el martes 27 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, a los 88 años. Su partida refleja una nueva pérdida para el equipo creativo de Breaking Bad, producción en la que participó como director de uno de sus episodios en la segunda temporada.

La noticia se divulgó por medios internacionales y fue confirmada por sus familiares. De momento, no se informó públicamente cuál fue la causa del fallecimiento.

Pese a que su nombre no era tan conocido por el público como el de los protagonistas de la serie, Medak tuvo una participación fundamental detrás de cámaras. Su trabajo en la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul se enfocó en el episodio "Peekaboo", emitido originalmente el 12 de abril de 2009.

El cineasta estuvo al frente del sexto capítulo de la segunda temporada, una historia centrada en Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. En ese episodio, el personaje trata de recuperar el dinero que una pareja le robó a uno de los distribuidores vinculados al negocio de Walter White.

La búsqueda lo conduce hasta una vivienda en la que se halla a un niño que vive en condiciones difíciles junto a sus padres, una pareja afectada por la adicción y la precariedad. El capítulo es recordado por mostrar una faceta más vulnerable de Jesse y por exponer las consecuencias humanas del mundo criminal en el que se mueve.

La participación de Medak en Breaking Bad fue de un solo episodio, pero su carrera en televisión incluyó otras producciones muy reconocidas, como The Wire, House, Hannibal y Homicide: Life on the Street.

Peter Medak nació en Budapest, Hungría, y se fue de su país junto a su familia en la revolución húngara de 1956. Más adelante se estableció en Reino Unido, donde empezó a desarrollar su carrera en la industria cinematográfica.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue The Changeling (1980), conocida en español como Al final de la escalera. La película, protagonizada por George C. Scott, se transformó con el paso del tiempo en un referente del terror sobrenatural y de las historias de casas encantadas.

Su filmografía igualmente incluyó The Ruling Class (1972), con Peter O'Toole; The Krays (1990), basada en la historia de los hermanos criminales Ronnie y Reggie Kray; y Romeo Is Bleeding (1993), un thriller que protagonizó Gary Oldman.

En una etapa de su trayectoria, Medak dirigió The Ghost of Peter Sellers (2018), documental en el que revisó los problemas que enfrentó en la producción de Ghost in the Noonday Sun, película protagonizada por Sellers.

Su fallecimiento sucede semanas después de la muerte de RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad y falleció el 12 de octubre, a los 34 años. Son dos pérdidas diferentes, pero vuelven a poner de actualidad el legado de una de las series más influyentes de la televisión.