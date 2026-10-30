NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Entretenimiento

Fallece otro integrante de la exitosa serie 'Breaking Bad': deja una extensa trayectoria en Hollywood

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Luto- CANVA
Luto- CANVA
El realizador dirigió uno de los capítulos más que más se recuerdan de la serie y también estuvo detrás de clásicos del cine de terror y suspenso.

La familia de Peter Medak confirmó la muerte del director de cine y televisión, quien murió el martes 27 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, a los 88 años. Su partida refleja una nueva pérdida para el equipo creativo de Breaking Bad, producción en la que participó como director de uno de sus episodios en la segunda temporada.

La noticia se divulgó por medios internacionales y fue confirmada por sus familiares. De momento, no se informó públicamente cuál fue la causa del fallecimiento.

Pese a que su nombre no era tan conocido por el público como el de los protagonistas de la serie, Medak tuvo una participación fundamental detrás de cámaras. Su trabajo en la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul se enfocó en el episodio "Peekaboo", emitido originalmente el 12 de abril de 2009.

El cineasta estuvo al frente del sexto capítulo de la segunda temporada, una historia centrada en Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. En ese episodio, el personaje trata de recuperar el dinero que una pareja le robó a uno de los distribuidores vinculados al negocio de Walter White.

La búsqueda lo conduce hasta una vivienda en la que se halla a un niño que vive en condiciones difíciles junto a sus padres, una pareja afectada por la adicción y la precariedad. El capítulo es recordado por mostrar una faceta más vulnerable de Jesse y por exponer las consecuencias humanas del mundo criminal en el que se mueve.

La participación de Medak en Breaking Bad fue de un solo episodio, pero su carrera en televisión incluyó otras producciones muy reconocidas, como The Wire, House, Hannibal y Homicide: Life on the Street.

Peter Medak nació en Budapest, Hungría, y se fue de su país junto a su familia en la revolución húngara de 1956. Más adelante se estableció en Reino Unido, donde empezó a desarrollar su carrera en la industria cinematográfica.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue The Changeling (1980), conocida en español como Al final de la escalera. La película, protagonizada por George C. Scott, se transformó con el paso del tiempo en un referente del terror sobrenatural y de las historias de casas encantadas.

Su filmografía igualmente incluyó The Ruling Class (1972), con Peter O'Toole; The Krays (1990), basada en la historia de los hermanos criminales Ronnie y Reggie Kray; y Romeo Is Bleeding (1993), un thriller que protagonizó Gary Oldman.

En una etapa de su trayectoria, Medak dirigió The Ghost of Peter Sellers (2018), documental en el que revisó los problemas que enfrentó en la producción de Ghost in the Noonday Sun, película protagonizada por Sellers.

Su fallecimiento sucede semanas después de la muerte de RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad y falleció el 12 de octubre, a los 34 años. Son dos pérdidas diferentes, pero vuelven a poner de actualidad el legado de una de las series más influyentes de la televisión.

Temas relacionados:

Entretenimiento

Serie

Netflix

Fallecimiento

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es responsable de todas las muertes en 11 años": escalofriante denuncia sobre Tarek William Saab

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Llegan a Colombia desde Estados Unidos drones de última generación para combatir el narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Estos son los equipos, aeronaves y tecnología con los que llegaron las tropas de EE. UU. a Colombia

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Entretenimiento

Ver más
Nelson Bustamante, presentador venezolano - Fotos: Instagram
La Guaira

Reconocido presentador Nelson Bustamante regresó a Venezuela y quedó impactado por lo que vio en La Guaira, zona devastada por el doblete sísmico

Cantante Michael Jackson | Foto: EFE
Michael Jackson

Guerra por la fortuna de Michael Jackson: su hija acusa de "incompetente" al administrador de la herencia y exige reducir sus honorarios

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
El Chavo del 8

Querido actor de 'El Chavo del 8' se prepara para una cirugía de columna que lo alejará temporalmente de los escenarios; ya organizó su testamento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Uribe/ Iván Márquez/ Farc - Fotos AFP
Miguel Uribe Turbay

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

María Corina y Dinorah Figuera | Fotos EFE
María Corina Machado

"María Corina debería ser la primera encabezando la mesa de negociación": Dana Jiménez sobre palabras de Dinorah Figuera

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo

Incendio de autobús en Maracay (Venezuela) - Fotos: X
Aragua

Incendio de autobús en Maracay dejó varios heridos: más de 20 pasajeros fueron evacuados de la unidad

José Antonio Kast, presidente de Chile, visita Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

Bolivia recibe con honores la visita de Estado de un presidente chileno por primera vez en 71 años

Regreso de la tripulación Crew-12-Foto: EFE
Misión Crew-12

Los tripulantes de la Crew-12 regresan a la Tierra tras una prolongada misión científica de ocho meses en la EEI

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023