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Conmebol cambia el horario de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro que se jugará en Barranquilla

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
El partido por el título se jugará el 21 de noviembre en Colombia. El organismo sudamericano cambió la programación inicial y fijó el inicio para las 5:30 p. m.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó el horario definitivo de la final de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá a Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil. El partido se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, e iniciará a las 5:30 p. m., hora local.

El anuncio se conoció este sábado 31 de octubre por medio de los canales oficiales de la competición. La confirmación deja que los seguidores de los dos equipos puedan organizar sus desplazamientos para una definición que va a tener como escenario a la capital del Atlántico y que reunirá a dos clubes históricos del fútbol sudamericano.

El horario representa un cambio frente a la programación que se estableció inicialmente. La Conmebol tenía previsto que el encuentro empezará a las 6:00 p. m. en Colombia, pero finalmente se adelantó media hora el inicio. En Argentina y Brasil, el partido se podrá seguir desde las 7:30 p. m.

Por ahora, el organismo no explicó oficialmente las razones específicas de esta modificación. La programación del encuentro generó atención por las condiciones climáticas de Barranquilla, donde las temperaturas suelen ser elevadas en las horas de la tarde.

Boca Juniors buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana. El conjunto argentino levantó el trofeo en 2004 y 2005, por lo que una nueva victoria le haría convertirse en el primer equipo en ganar tres veces este torneo continental.

Atlético Mineiro, por su parte, va a tratar de conseguir por primera vez este título. El equipo brasileño cuenta con una trayectoria destacada en competiciones internacionales: ganó la Copa Libertadores en 2013 y fue subcampeón de ese certamen en 2024. Ahora va a tener la oportunidad de sumar la Sudamericana a su palmarés.

Los dos finalistas llegaron a Barranquilla luego de superar las semifinales. Boca consiguió su clasificación luego de eliminar a Vasco da Gama, al que venció 3-1 en el partido de vuelta disputado en el estadio Maracaná, luego de perder 1-0 en el primer encuentro.

Atlético Mineiro, en cambio, dejó en el camino a Montevideo City Torque. Pero perdió 2-0 en el compromiso de vuelta, el resultado que logró previamente le permitió imponerse en el marcador global y asegurar su presencia en la definición.

La final es a partido único en el Metropolitano Roberto Meléndez, escenario elegido por la Conmebol para recibir el partido decisivo. La ciudad colombiana se prepara para recibir a las delegaciones, los aficionados y la logística de una de las citas más importantes del calendario futbolístico regional.

El ganador no solo va a levantar el trofeo de la Copa Sudamericana 2026: igualmente obtendrá el derecho a disputar la Recopa Sudamericana de 2027 ante el campeón de la Copa Libertadores, final que jugarán Estudiantes de la Plata de Argentina y Palmeiras de Brasil.

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