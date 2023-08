"Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida": jugadora española que perdió a su padre durante la final del Mundial Femenino

Olga Carmona, futbolista española y autora del gol que le dio el título a la selección en el Mundial Femenino, se pronunció al fallecimiento de su padre durante la final del torneo.

A través de sus redes sociales, la número 19 de la selección de España indicó que “sin saberlo tenía su estrella antes del comienzo del partido”.

“Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió la deportista en una publicación en Twitter, ahora X.

En un 'post' más reciente, Carmona reconoció el dolor que le causó la pérdida y relató que no hay palabras para agradecer todo el cariño que recibió de su padre.

“Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés, sepas que esta estrella también es tuya papá”, agregó.

Cabe mencionar que el triunfo de las españolas se dio gracias al único gol que marcó la lateral por izquierda, quien logró anotar desde su costado tras recibir un balón en el borde del área.

El gol de Carmona, al minuto 29, finalmente le dio el título a las españolas, que por primera vez en la historia se hicieron con el ansiado trofeo.

Sin embargo, la futbolista pasó rápidamente de la gloria a la angustia, luego de que se confirmara la muerte de su padre en España y de la cual se enteró tras los festejos con sus compañeras por el título.

Luego de conocerse la muerte de su familiar, la Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó lo sucedido.

“Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, indicó el organismo en un comunicado.