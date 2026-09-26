Colombia se queda con el tercer lugar del Mundial femenino Sub-20 en infartante tanda de penales ante Italia: Luisa Agudelo atajó dos

La Selección Colombia Femenina Sub-20 hizo historia este sábado en Polonia al obtener la medalla de bronce de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, después de vencer a Italia en una dramática definición por penales.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua empató 1-1 con las italianas en los 120 minutos jugados en el estadio Miejski ŁKS de Łódź y luego se impuso 4-3 desde el punto penal para hacerse con el tercer lugar del torneo.

El partido tuvo que resolverse luego de una remontada colombiana. Italia se adelantó en el marcador al minuto 44 por Giada Pellegrino Cimò, quien aprovechó una acción ofensiva para poner en ventaja al equipo europeo antes del descanso.

Colombia reaccionó en la segunda mitad y halló el empate gracias a Sintia Cabezas. La futbolista se hizo presente para marcar el 1-1 y devolverle a la Tricolor la posibilidad de pelear por una medalla en el tiempo reglamentario.

Con el empate al término de los 90 minutos, el partido se extendió hasta los 120, pero ninguno de los dos equipos consiguió romper de nuevo el empate. El bronce se definió entonces desde los once metros.

En los penales, Colombia dejó ver una mayor efectividad y terminó imponiéndose 4-3. La victoria hizo que la generación dirigida por Paniagua escribiera una nueva página para el fútbol femenino de Colombia.

El logro tiene también un significado especial porque Colombia tuvo una oportunidad de subir al podio en 2010. En dicha edición, la selección llegó al partido por el tercer puesto, pero perdió frente a Corea del Sur y terminó en la cuarta posición.

Ahora bien, 16 años más adelante, la Tricolor logró superar esa actuación y se quedó con la primera medalla mundialista de Colombia en la categoría Sub-20 femenina.