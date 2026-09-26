NTN24
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Deportes

Colombia se queda con el tercer lugar del Mundial femenino Sub-20 en infartante tanda de penales ante Italia: Luisa Agudelo atajó dos

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
“Simplemente quiero cuidar ese arco como si fuera mi vida”: Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Femenina Sub-17
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Femenina Sub-17 / Foto: EFE
La Tricolor empató 1-1 con Italia y logró imponerse 4-3 en los penales para estar por primera vez al podio de un Mundial de esta categoría.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 hizo historia este sábado en Polonia al obtener la medalla de bronce de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, después de vencer a Italia en una dramática definición por penales.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua empató 1-1 con las italianas en los 120 minutos jugados en el estadio Miejski ŁKS de Łódź y luego se impuso 4-3 desde el punto penal para hacerse con el tercer lugar del torneo.

El partido tuvo que resolverse luego de una remontada colombiana. Italia se adelantó en el marcador al minuto 44 por Giada Pellegrino Cimò, quien aprovechó una acción ofensiva para poner en ventaja al equipo europeo antes del descanso.

Colombia reaccionó en la segunda mitad y halló el empate gracias a Sintia Cabezas. La futbolista se hizo presente para marcar el 1-1 y devolverle a la Tricolor la posibilidad de pelear por una medalla en el tiempo reglamentario.

Con el empate al término de los 90 minutos, el partido se extendió hasta los 120, pero ninguno de los dos equipos consiguió romper de nuevo el empate. El bronce se definió entonces desde los once metros.

En los penales, Colombia dejó ver una mayor efectividad y terminó imponiéndose 4-3. La victoria hizo que la generación dirigida por Paniagua escribiera una nueva página para el fútbol femenino de Colombia.

El logro tiene también un significado especial porque Colombia tuvo una oportunidad de subir al podio en 2010. En dicha edición, la selección llegó al partido por el tercer puesto, pero perdió frente a Corea del Sur y terminó en la cuarta posición.

Ahora bien, 16 años más adelante, la Tricolor logró superar esa actuación y se quedó con la primera medalla mundialista de Colombia en la categoría Sub-20 femenina.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Internacional

Mundial Sub 20

Mundial

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Las impresionantes imágenes publicadas por la DEA sobre la extradición de alias "Araña" desde Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

"El más grande al más grande": este es el video con el que Atlético Nacional oficializó el fichaje estelar de James Rodríguez

Jannik Sinner - Foto EFE
Tenis

Jannik Sinner se da de baja del Abierto de Pekín por su lesión en la rodilla derecha

Navegantes del Magallanes ha tenido una mala racha en la actual temporada - Foto: Magallanes
Venezuela

El béisbol venezolano se une por una causa con partido que disputarán Magallanes y La Guaira en Miami

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Telescopio Nancy Grace Roman | Foto: EFE
Telescopio

Tras exitoso despegue, telescopio Nancy Grace Roman recorrerá el espacio buscando materia oscura

Gobienro informa control sobre los incendios en el Tolima - Foto de referencia: EFE
Incendios forestales

Gobierno de De la Espriella asegura que controla el 84% de incendios forestales en Tolima

ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

Mano de hierro y precisión quirúrgica: golpe de Colombia y EE. UU. al ELN concluye atroz cautiverio

Delcy Rodríguez llega a la ONU en compañía del canciller del régimen venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Asamblea General de la ONU

Delcy Rodríguez no llegó sola a la ONU; llegó junto con el canciller que niega los arrestos ilegales en Venezuela

Carlos Baute

"Detrás de ese billón de vistas hay mucho más que un número": la canción ‘Colgando en tus manos’ supera las mil millones de reproducciones y entra a exclusivo club de YouTube

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Hombre lavando una unidad de la GNB / Gustavo González López, ministro de Defensa del régimen venezolano - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

"De verdad, pan y circo": critican en redes a ministro de Defensa del régimen venezolano por inauguración de un autolavado dentro de una institución castrense

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023