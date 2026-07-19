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Mundial 2026

Delantero de España aseguró no querer "ir a la cárcel" si no daba la mano a Trump: finalmente lo dejó hablando solo en plena premiación

julio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Trump intentó cruzar algunas palabras con el jugador español pero no recibió ningún tipo de respuesta.

El delantero español Borja Iglesias, en una controversial entrevista antes de la final del Mundial 2026, se refirió a lo que haría al tener que darle la mano al presidente Donald Trump al recibir su medalla de campeón.

Iglesias, que ha señalado no compartir los ideales del mandatario de Estados Unidos, fue cuestionado sobre esa ceremonia final en la que Trump entregaría las preseas junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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El ariete del Celta de Vigo, horas antes de la esperada cita final, confirmó que sí estrecharía la mano del presidente, pero por un curioso motivo.

"No quiero ir a la cárcel. Espero que ocurra cuando todos estemos felices, que pase rápido y pueda olvidarme de ello”, aseguró entre risas.

Aunque afirmó, con cautela, que no quería generar polémica.

"No creo que sea el momento de crear controversia. La gente sabe perfectamente lo que pienso", agregó.

Y el encuentro finalmente se dio, España logró quedarse con la Copa del Mundo tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo extra en un vibrante al que le sobraron las emociones.

Y, aunque Iglesias cumplió y le dio la mano al presidente Trump, no hizo ningún tipo de contacto visual con el mandatario y tampoco mencionó palabra.

Trump, sin embargo, intentó cruzar algunas palabras con el jugador español pero no recibió ningún tipo de respuesta.

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Aunque fue figura por sus declaraciones, Borja Iglesias no vio minutos en la Copa del Mundo.

Así salió España a la cancha:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

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