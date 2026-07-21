Continúan en campamentos transitorios más de 23.000 afectados por los terremotos en Venezuela

Más de 23.000 personas damnificadas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.

VEA TAMBIÉN Cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela sigue en aumento: reportan 5.346 fallecidos o

Mientras continúa la fase de demolición de estructuras colapsadas, la dictadura venezolana asegura que está "desarrollando un plan habitacional".

Este martes 21 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.346.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

VEA TAMBIÉN Alcaldía de Chacao dice que propietarios de edificios colapsados tras los potentes terremotos conservan derechos sobre el terreno o

Otro dato complejo: en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.