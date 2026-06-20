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Sábado, 20 de junio de 2026
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Mundial 2026

Curazao logró el primer punto de su historia en un Mundial y le complicó a Ecuador su deseo de clasificar a la siguiente ronda

junio 20, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Curazao empató con Ecuador en el Mundial / FOTO: EFE
Curazao empató con Ecuador en el Mundial / FOTO: EFE
El arquero de Curazao, Eloy Room, fue la figura del partido y entre su actuación, los palos y la mala fortuna ecuatoriana con siguieron el empate.

En una desgraciada noche en Kansas City, Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante Curazao en la segunda fecha del Grupo E y complicó sus opciones de clasificar en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades.

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Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que frustró todos los intentos ecuatorianos.

Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard desde 2014.

Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación como figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones unas tras otra.

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La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece, segunda en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil.

Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad.

En la recta final, la escuadra caribeña se atrincheró para proteger un empate celebrado a lo grande frente a los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, que acudieron a alentar a esta nación autónoma que pertenece a su reino.

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