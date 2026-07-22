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Colonia Tovar

Pánico en la Colonia Tovar, Venezuela: así quedó registrado un fuerte deslizamiento de tierra que dejó vehículos completamente tapiados

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículos afectados por un deslizamiento de tierra en la Colonia Tovar, Venezuela - Fotos: X
Vehículos afectados por un deslizamiento de tierra en la Colonia Tovar, Venezuela - Fotos: X
El corrimiento dejó un saldo de tres vehículos afectados.

Un fuerte deslizamiento de tierra y rocas se registró el martes 21 de julio en la Colonia Tovar, estado Aragua, Venezuela.

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El corrimiento dejó un saldo de tres vehículos completamente tapiados y causó momentos de gran angustia.

La situación ocurrió aproximadamente a las 5:00 p. m. en el sector La Ballesta, afectando de manera directa el área de estacionamiento adyacente a varios comercios.

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Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, resultando únicamente en daños materiales.

En redes sociales como Instagram, Facebook, Threads y X (Twitter) circulan varios videos del momento del deslizamiento.

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La Colonia Tovar está ubicada en la cordillera de la Costa, en el norte del Estado Aragua, Venezuela.

Se encuentra a aproximadamente 65 km al oeste de Caracas y a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le brinda un característico clima templado y de montaña.

La Colonia Tovar es un importante punto turístico. Fundada en 1843 por inmigrantes alemanes, destaca por su clima templado de montaña, arquitectura alpina, gastronomía europea (salchichas, cerveza artesanal, fresas con crema) y tradiciones únicas como el dialecto "alemán coloniero".

Los deslizamientos de tierra en la Colonia Tovar no tienen una periodicidad exacta, pero son eventos continuos que ocurren cada vez que se registran fuertes precipitaciones o movimientos telúricos.

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