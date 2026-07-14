Petro insiste en la idea de un fraude electoral y confirma que no estará en la posesión de Abelardo de La Espriella: “No voy a darle la mano”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intensificó sus cuestionamientos al sistema electoral del país y anunció acciones legales contra figuras de su propio gobierno.

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El mandatario específicamente nombró al consulado de Los Ángeles, donde, según él, se habrían presentado supuestas irregularidades electorales en los comicios del pasado 19 de junio que le dieron la victoria a Abelardo De La Espriella.

Sobre el empalme y la entrega del poder, Petro aseguró que no le dará la mano a Abelardo De La Espriella, su sucesor.

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"No voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano", declaró Petro y anticipó su ausencia en eventos oficiales. El mandatario argumentó que su decisión responde a lo que califica como un “fraude electoral” cometido desde el exterior, particularmente en Estados Unidos.

Petro anunció que el jueves se presentarán demandas penales con las pruebas recopiladas. "Son penales, son de nulidad, pero los crímenes se cometieron en Estados Unidos", afirmó.

"No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude", señaló sin pruebas.

El mandatario justificó la magnitud del presunto fraude señalando que "la mayor parte del electorado que no vota es del exterior, porque se han ido y ya no les preocupa el país", sugiriendo que esta característica facilitaría la manipulación electoral.

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Las declaraciones de Petro agregan tensión al panorama político colombiano y anticipan un enfrentamiento judicial que involucra al servicio diplomático en Estados Unidos, el país con mayor número de colombianos en el exterior.

Cabe recordar que Gustavo Petro ha venido insistiendo en la idea de un supuesto fraude, incluso desde la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

Esto ha llevado a que insista en no reconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella, quien se posesionará el próximo 7 de agosto como presidente.