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Martes, 21 de julio de 2026
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Fichaje

Liverpool anuncia el fichaje de promesa del fútbol colombiano procedente de importante club local

julio 21, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Sudamericano Sub-17 - Foto: EFE
Sudamericano Sub-17 - Foto: EFE
El jugador seguirá un año más en el club colombiano, antes de unirse al Liverpool en el verano 2027.

Días después de la final del Mundial 2026, los clubes europeos han anunciado los fichajes de cara a lo que será la temporada 2026-2027.

Los clubes más importantes de Europa se preparan para lo que será una nueva temporada de ligas locales y torneos internacionales como la Champions League.

En las últimas horas, el Liverpool de Inglaterra sorprendió al anunciar el fichaje de un jugador colombiano proveniente de un club local.

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El Liverpool anunció este martes el fichaje del joven colombiano Samuel Martínez, de 17 años, procedente del Atlético Nacional y que se unirá el próximo año a la academia de los Reds, según informó el club inglés en un comunicado.

"El centrocampista ofensivo se unirá a las filas de la Academia Red antes de la temporada 2027-2028, tras completar su fichaje", informó en un comunicado el Liverpool.

Así, el jugador seguirá un año más en el club colombiano, antes de unirse al Liverpool en el verano de 2027, ya como mayor de edad.

Campeón del Campeonato Sudamericano Sub-17 disputado el pasado mes de abril, Martínez atrajo la atención de algunos de los clubes más grandes de Europa gracias a su rendimiento en ese torneo, en el que disputó los seis partidos y repartió tres asistencias.

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Cabe recordar que la selección Colombia Sub-17 se coronó campeona del Sudamericano de la categoría tras una goleada histórica ante Argentina por 4 a 0 en la final del torneo Conmebol.

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