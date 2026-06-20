Alemania remontó su partido contra Costa de Marfil y aseguró su clasificación a la próxima ronda del Mundial

La selección de Alemania logró remontarle el partido a Costa de Marfil y lo derrotó 2-1 con un doblete del delantero del Stuttgart Deniz Undav, quien ingresó desde el banco para la segunda parte y condujo con sus goles al equipo a la victoria y a la clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Undav dio vuelta el marcador pra los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

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Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres 3 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.

En la última fecha de la zona, el jueves, Alemania enfrentará a Ecuador y Costa de Marfil a la debutante Curazao.

El partido en Toronto premió la resiliencia del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, quien acertó en las variantes en el entretiempo, al dar ingreso al goleador Undav. Al mismo tiempo, castigó la falta de oportunismo de los Elefantes, que desperdiciaron algunas oportunidades para rematar a su rival.

Costa de Marfil cumplió con los pronósticos y le planteó un juego de contragolpe a la Mannschaft. Un embate vertiginoso por la izquierda del Yan Diomande, la perla del equipo africano, generó un centro del que nació, tras falla de la defensa germana, la apertura de Kessie.

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Alemania acusó el golpe y tuvo un largo pasaje sin poder reaccionar.

Ni jamal Musiala, ni Pavlovic pudieron sacar provecho de una mayor tenencia de balón. El entrenador más joven de la Copa del Mundo, de 38 años, tomó apuntes y los sacó a ambos para dar ingreso a Undav y Amiri.

Con Costa de Marfil diezmado físicamente, Alemania pisó el acelerador y la defensa del equipo africano falló en los momentos claves para terminar claudicando.