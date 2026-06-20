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Sábado, 20 de junio de 2026
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Mundial 2026

Estrella de selección europea podría dejar a su equipo en pleno Mundial para ver nacer a su hijo

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Jeremy Doku, futbolista belga (AFP)
Jeremy Doku, futbolista belga (AFP)
El acontecimiento podría producirse entre un posible partido de octavos de final y uno de cuartos de final.

En las últimas horas se conoció que el delantero belga Jérémy Doku, figura de su selección, no jugará el domingo ante Irán en la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026 por "problemas respiratorios".

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El anuncio lo hizo este sábado la selección belga en medio de la presión por avanzar en un grupo apretado pero con las posibilidades vivas para avanzar a la siguiente ronda de la máxima cita del deporte.

"Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del grupo para nuestro próximo partido ante Irán", indicaron los Diablos Rojos belgas en su cuenta de X.

El entrenador francés Rudi Garcia había asegurado a comienzos de semana que el estado de salud del delantero parecía mejorar, pero que seguía "molesto por este problema respiratorio", sin dar más detalles.

Sin embargo, las dudas sobre la continuidad de Doku en el Mundial van más allá de una enfermedad respiratoria.

El jugador de 24 años también está en el centro de una polémica en los últimos días, ya que aseguró que le gustaría regresar a Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo.

El acontecimiento podría producirse entre un posible partido de octavos de final y uno de cuartos de final, dejando a la selección europea sin su principal estrella.

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El extremo del Manchester City no mostró su mejor cara contra Egipto (1-1), un resultado decepcionante para el combinado belga en un grupo considerado por los seguidores del deporte como "asequible".

En el grupo G, Bélgica es tercera tras el 2-2, entre Irán y Nueva Zelanda.

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