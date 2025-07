Duras críticas a Conmebol por impedirles a las jugadoras calentar en el campo de juego durante la Copa América: "Tenemos derecho a exigir un alto nivel de organización"

Por estos días se lleva a cabo la Copa América Femenina la cual se celebra en Ecuador y cuenta con la participación de las 10 selecciones sudamericanas.

El juego de este miércoles entre Brasil y Bolivia, por la segunda jornada de la fase de grupos, tuvo un episodio que fue reprochado por las mismas protagonistas en contra de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y los organizadores del torneo en territorio ecuatoriano.

La polémica se suscitó luego de que la Conmebol diera a conocer que las jugadoras no podrían realizar los trabajos precompetitivos en el campo de juego del estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, Ecuador.

VEA TAMBIÉN "El conformismo que rodea a La Vinotinto hoy es abismal": críticas a figura de la selección venezolana por declaraciones sobre clasificación al Mundial de 2026 o

En imágenes que circularon en redes sociales se observó el incómodo momento que vivieron las jugadoras a la hora de calentar minutos antes del encuentro. Las más de 22 futbolistas de ambas selecciones tuvieron que entrar en calor en un salón del estadio con visibles incomodidades.

Incluso, era tan estrecho el espacio que no pudieron realizar los trabajos que requieren antes del comienzo de un partido oficial, lo que originó las fuertes críticas por parte de las jugadoras y sus cuerpos técnicos.

"Esperamos que la Conmebol solucione algunos de los problemas y mejore las cosas. Si exigen un alto nivel de nosotras, también tenemos derecho a exigir un alto nivel de organización”, dijo Marta Vieira da Silva, referente de la selección brasileña.

“Hace mucho tiempo que no participo en un torneo aquí en Sudamérica y me entristecen estas situaciones. No había suficiente espacio para ambos equipos, pero ambos querían estar allí para prepararse. Realmente no entiendo por qué no podemos calentar en la cancha. Esto es un problema para nosotras, porque hace mucho calor dentro, además de la altitud", indicó.

Según se ha conocido, la organización del torneo ha impedido que las jugadoras salgan a calentar al campo de juego para evitar un desgaste en el césped, no obstante, esto no ha caído nada bien en las delegaciones.

VEA TAMBIÉN La Copa América Femenina apenas inició y la portera Nayluisa Cáceres de Venezuela ya fue reconocida por "la mejor atajada" o

El partido entre Brasil y Bolivia se saldó con una goleada de 6 a 0 que dejó en lo más alto del Grupo B, con seis puntos y una diferencia de gol de más ocho, a las actuales campeonas del torneo.