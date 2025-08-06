Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, murió a los 84 años: "No estábamos preparados"

Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt, falleció a los 84 años, según informó el portal estadounidense de celebridades TMZ.

Pese a que su fallecimiento se dio hace varios días, la noticia la dio a conocer una de sus nietas a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi querida abuela, Jane Etta, no estábamos preparados para que te fueras, pero saber que por fin eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo nos lo hace un poco más fácil”, escribió Sydney.

“Si conocías a la abuela, sabías que tenía el corazón más grande. Ella se preocupaba profundamente por todos y todo, sin hacer preguntas”, agregó.

De acuerdo con varios medios internacionales, la madre del actor falleció en su ciudad natal debido una enfermedad prolongada que venía afectando a su salud en los últimos meses.

Jane Etta era madre de tres hijos: Doug, Brad y Julie Pitt, quienes crecieron junto a su padre, William Pitt, propietario de una empresa de transporte.

Brad Pitt compartía una relación estrecha y cómplice con su madre. Durante su matrimonio con Angelina Jolie, su presencia en alfombras rojas junto a sus padres, Jane y William Pitt, fue notable en eventos importantes.

Pitt y Jolie, que en su día fueron la pareja de más alto perfil de Tinseltown, se juntaron por primera vez tras coprotagonizar el papel de asesinos casados en la película de 2005 "Sr. y Sra. Smith".

Sin embargo, Angelina Jolie le solicitó el divorcio a Pitt en 2016 y tras fuertes acusaciones de parte y parte finalmente lograron ser legalmente divorciados en 2019.

Tras más de un año de su divorcio, Brad Pitt y Angelina Jolie continúan su batalla legal por la venta de un viñedo.

El actor estadounidense presentó una moción para obligar a su exesposa a entregar todas las comunicaciones privadas relacionadas con la venta del lujoso viñedo Château Miraval que les pertenece a ambos.

“Estas solicitudes se relacionan directamente con los alegatos clave que soportaban las objeciones de Pitt a la venta”, declaró el equipo legal del actor.

“Los mensajes solicitados cumplen fácilmente el estándar de descubribilidad dadas las alegaciones de Pitt de que Jolie actuó con malicia al vender a Stoli, una contraparte a la que sabía que Pitt se oponía”, agregaron.

El viñedo, ubicado al sur de Francia, fue adquirido durante su matrimonio en 2008, según informó US Weekly.

La intérprete de ‘Maléfica’ vendió su participación del viñedo en octubre de 2021 a la filial del Stoil Group ‘Tenute del Mondo’, la cual es controlada actualmente por el ruso Yuri Shefler.

Sobre esa venta Pitt presentó una primera demanda durante 2022, momento en el que la calificó como “ilegal” ya que, según el actor, ambas partes habían acordado cuando adquirieron el Château Miraval que ninguno vendería su parte sin el consentimiento del otro.

Ante esto Jolie presentó una contrademanda alegando que nunca existió tal acuerdo entre ambos y que su venta del viñedo se trataba de un esfuerzo por tener una “independencia financiera” de Brad, así como también obtener una forma de paz para poder “cerrar este capítulo profundamente doloroso y traumático de su vida y la de sus hijos”.