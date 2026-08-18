Jhon Durán marcó su primer gol en Portugal en el debut liguero del Benfica

El delantero colombiano Jhon Durán estrenó su cuenta goleadora con el Benfica de Portugal al marcar en la victoria de su equipo ante el Casa Pia, consolidando así su proceso de adaptación al fútbol portugués tras su reciente llegada al club lisboeta.

El jugador de 21 años aprovechó un rebote en la medialuna del área para sacar un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al portero André Nogueira, celebrando así su primer tanto con la camiseta de las Águilas.

El gol de Durán significó el séptimo tanto de su equipo en la goleada ante Casa Pia.

La anotación representa un momento significativo en la carrera del atacante, quien busca consolidarse en uno de los clubes más importantes de Europa.

Durán, quien llegó al Benfica procedente del Zenit de Rusia, ha venido ganando minutos y confianza en el esquema del equipo portugués. Su gol ante el Casa Pía demuestra su capacidad de definición y su instinto goleador, características que lo han destacado a lo largo de su carrera profesional.

El colombiano había tenido un paso destacado por el fútbol inglés, donde demostró su potencial como delantero en el Aston Villa.

La anotación llega en un momento clave para el atacante cafetero, quien necesitaba romper el hielo goleador para ganar confianza y asegurar su lugar en la rotación del equipo.

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El Benfica comenzó su marcha en la liga portuguesa con una goleada de 7 a 0 en calidad de visitante.

El equipo de Lisboa se ubica cuarto tras su primera victoria en el comienzo de la liga lusa.