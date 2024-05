El duro relato de un exfutbolista de la Selección Colombia: “fui alcohólico por varios años, incluso en mi época de jugador”

El excentrocampista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, dio un crudo relato sobre un aspecto de su vida muy poco conocido.

En una entrevista con el medio colombiano Semana, el exfutbolista de Millonarios confesó que es un alcohólico “en recuperación”, una adicción que incluso llegó a tener mientras estaba activo en el fútbol.

Guarín reveló que siente que es el momento de explicar muchas cosas que sus seguidores, amigos y familiares lo vieron hacer durante mucho tiempo.

“Cometí muchos errores, tomé malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, a mi círculo social y familiares porque el alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes”, expresó Guarín.

El excentrocampista de la ‘Tricolor’ se sinceró manifestando: “Ciento por ciento, soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación”.

“Yo fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empezó mi proceder y tomé malas decisiones”, comentó.

“Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, acotó.

Guarín, con pasado en el Inter de Milán explicó que había llegado un momento en el que tuvo que pedir ayuda debido a que no sabía sobrellevar ese estilo de vida, pese a que intentó dejarlo muchas veces, pero recayó.

“Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas”, precisó.

Fredy aseveró que ahora lo que está intentando hacer es recuperar la relación con sus tres hijos y admitió que su problema con el alcohol lo llevó a perder a dos mujeres maravillosas que lo acompañaron siempre.

“Todo empezó desde lo espiritual. Le pedí que me mandara las personas adecuadas y a esos ángeles para que puedan guiarme en este proceso, y me las mandó. No ha sido fácil porque me tocó volver al principio, identificar lo que me hacía mal y poder sanar, también perdonarme”, sostuvo.

“Las 24 horas del día estoy trabajando 10 horas con un grupo muy completo de psicólogos, psiquiatras y entrenadores”, agregó.