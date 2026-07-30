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Jueves, 30 de julio de 2026
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Argentina

Milei buscará reformar el Banco Central y aplicar un cierre del Estado en caso de déficit en Argentina

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Milei además anunció en su discurso un proyecto de "liberalización profunda" del mercado de capitales y una "reforma estructural del mercado de seguros".

El presidente argentino, Javier Milei, presentó este jueves un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central para aumentar la disciplina monetaria y una iniciativa de "grillete fiscal" para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit prolongado.

Presidente desde diciembre de 2023, Milei ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal, que han permitido reducir la inflación —161% interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectarán el empleo, la actividad industrial y el consumo.

Milei detalló en un discurso televisado su plan para el Banco Central (BCRA), orientado a prohibir el financiamiento monetario del Estado nacional y las provincias.

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"Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios ya toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", explicó el mandatario ultraliberal.

El proyecto de ley establece que "la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda", dijo Milei, que sostiene que la inflación "es un fenómeno monetario".

La modificación prevé además dificultar los mecanismos de remoción de las autoridades del organismo para "blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política", señaló el mandatario.

Fiel a su estilo confrontativo, Milei se arremetió contra los gobiernos anteriores y dijo que "el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política".

Milei anunció además un proyecto para implementar un "shutdown" o cierre del Estado si hay déficit fiscal prolongado.

"Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el cierre", explicó Milei rodeada de su gabinete.

El mandatario dijo que durante el eventual cierre "se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos" y que, durante ese período, ni los legisladores ni la plana mayor del Ejecutivo "cobrarán un solo peso de sueldo".

El anuncio tuvo respuesta inmediata por parte del principal sindicato de trabajadores estatales (ATE), cuyo titular, Rodolfo Aguiar, señaló que el cierre "ya se inició" en la práctica por las políticas del gobierno.

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"Muchos servicios esenciales ya no se están garantizando por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos", escribió Aguiar en X.

Milei además anunció en su discurso un proyecto de "liberalización profunda" del mercado de capitales y una "reforma estructural del mercado de seguros".

Las iniciativas tendrán que ser aprobadas por el Congreso antes de entrar en vigencia y el mandatario aún no especificó cuándo serán remitidas al poder Legislativo.

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