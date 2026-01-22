Joan Laporta convoca a elecciones para la presidencia del FC Barcelona en las que buscará su reelección

Este jueves, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció que las próximas elecciones del club catalán, en las que aspirará a su reelección, tendrán lugar el 15 de marzo.

El Consejo de Administración del cuadro ‘blaugrana’ optó por la fecha más próxima disponible para llamar a sus socios a elegir presidente para los cinco años venideros.

Laporta (63 años), en el puesto desde 2021 después de un primer paso por el cargo entre 2003 y 2010, es considerado por la prensa catalana como el favorito a imponerse en dicha contienda.

El abogado de profesión tendrá ahora que dar un paso atrás en la dirección del club y será reemplazado temporalmente por su vicepresidente, Rafa Yuste.

El método de Laporta para sacar al plantel ‘azulgrana’ de una grave crisis deportiva y financiera mediante diversas operaciones contables, después de la marcha del ídolo Lionel Messi en 2021, ha sido fuertemente cuestionado por sus principales opositores.

Es especialmente el caso de Víctor Font, que fue segundo en las pasadas elecciones y que le señala de haber “hipotecado una parte de los activos del equipo”.

Se esperan otras tres candidaturas. De acuerdo con la prensa catalana, las de Xavier Vilajoana (exjugador del Barça), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social del club "Som un clam").

Laporta, es de recordar, ha ganado un total de 18 títulos con el FC Barcelona entre sus dos etapas como presidente (2003-2010 y 2021-presente).

Su primer mandato (2003-2010) fue particularmente exitoso, logrando el histórico "sextete" (seis títulos en un año) en 2009. En su segundo mandato, iniciado en marzo de 2021, también ha sumado títulos.

Además del balompié, el club, bajo la batuta de Laporta, ha ganado numerosos títulos en otras disciplinas deportivas.