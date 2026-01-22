NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
FC Barcelona

Joan Laporta convoca a elecciones para la presidencia del FC Barcelona en las que buscará su reelección

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Foto: EFE
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Foto: EFE
El Consejo de Administración del cuadro 'azulgrana' optó por la fecha más próxima disponible para llamar a sus socios a elegir a su más alto directivo.

Este jueves, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció que las próximas elecciones del club catalán, en las que aspirará a su reelección, tendrán lugar el 15 de marzo.

o

El Consejo de Administración del cuadro ‘blaugrana’ optó por la fecha más próxima disponible para llamar a sus socios a elegir presidente para los cinco años venideros.

Laporta (63 años), en el puesto desde 2021 después de un primer paso por el cargo entre 2003 y 2010, es considerado por la prensa catalana como el favorito a imponerse en dicha contienda.

El abogado de profesión tendrá ahora que dar un paso atrás en la dirección del club y será reemplazado temporalmente por su vicepresidente, Rafa Yuste.

El método de Laporta para sacar al plantel ‘azulgrana’ de una grave crisis deportiva y financiera mediante diversas operaciones contables, después de la marcha del ídolo Lionel Messi en 2021, ha sido fuertemente cuestionado por sus principales opositores.

o

Es especialmente el caso de Víctor Font, que fue segundo en las pasadas elecciones y que le señala de haber “hipotecado una parte de los activos del equipo”.

Se esperan otras tres candidaturas. De acuerdo con la prensa catalana, las de Xavier Vilajoana (exjugador del Barça), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social del club "Som un clam").

Laporta, es de recordar, ha ganado un total de 18 títulos con el FC Barcelona entre sus dos etapas como presidente (2003-2010 y 2021-presente).

o

Su primer mandato (2003-2010) fue particularmente exitoso, logrando el histórico "sextete" (seis títulos en un año) en 2009. En su segundo mandato, iniciado en marzo de 2021, también ha sumado títulos.

Además del balompié, el club, bajo la batuta de Laporta, ha ganado numerosos títulos en otras disciplinas deportivas.

Temas relacionados:

FC Barcelona

Joan Laporta

Barcelona

Fútbol

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Deportes

Ver más
Balón de fútbol - Foto de referencia Canva
Guatemala

Final de fútbol en Guatemala termina con enfrentamientos e invasión de la cancha: un jugador fue hospitalizado

.
West Ham

El West Ham United firma a joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira para intentar salir de la zona de descenso

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump sugiere a Cuba alcanzar un acuerdo antes de que sea "tarde" y que no habrá más "petróleo ni dinero" venezolano para la isla

Trump y buque petrolero en Venezuela. (EFE - Foto de referencia)
Donald Trump

Departamento de Energía de Estados Unidos publica detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano

Imagen del ataque de Rusia a Ucrania durante la noche del 8 de enero - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Ucrania con más de 200 drones dejó más de cuatro personas fallecidas y 20 edificaciones residenciales afectadas

Edmundo González y su esposa Mercedes López de González - Foto: AFP
Edmundo González

Edmundo González comparte desoladora declaración en la que su esposa habla de su yerno Rafael Tudares: "Es simplemente por maldad"

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunirán en Davos para abordar plan que busca poner fin a la guerra

Emmanuel Macron presidente de Francia / Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Presidente de Francia

El presidente de Francia celebró la captura de Maduro, a quien señaló de dictador, pero ahora cuestiona el operativo de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre