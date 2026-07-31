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Viernes, 31 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Aquí como que hay preferencias”: mujer que busca desesperadamente a su hermano bajo los escombros

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
En Venezuela, cientos de familias se encuentran sumidas en dolor y la incertidumbre, pues pasado más de un mes de la tragedia de los terremotos, aún siguen sin encontrar los cuerpos de sus seres queridos que quedaron bajo los escombros. Este es el caso de Doris Vera Ocando, una mujer que lleva desde el momento del desastre producto del doble sismo durmiendo en una carpa frente a la urbanización Luisa Cáceres de Arizmendi, donde su hermano perdió la vida, tras desplomarse la edificación en la que residía.

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