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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

El Galatasaray rinde emotivo homenaje a Colombia tras el devastador terremoto: “Estamos contigo”

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
el club turco saltó al terreno de juego con camisetas conmemorativas-Foto: EFE
el club turco saltó al terreno de juego con camisetas conmemorativas-Foto: EFE
Durante la previa de su encuentro, el club turco saltó al terreno de juego con camisetas conmemorativas en solidaridad con las víctimas del terremoto.

El fútbol internacional se sumó a las muestras de solidaridad hacia Colombia, en la previa de su más reciente compromiso deportivo, el Galatasaray de Turquía realizó un sentido homenaje a las víctimas y afectados por el grave terremoto que sacudió al territorio colombiano.

Durante los ejercicios de calentamiento, los futbolistas del conjunto Estambul saltaron al terreno de juego portando camisetas especiales preparadas exclusivamente con mensajes de apoyo y condolencias dedicados al país.

El momento central de la jornada lo protagonizó el defensor central de la selección Colombia y figura del club turco, Davinson Sánchez.

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El zaguero saludó afectuosamente a la hinchada antes del inicio del partido y encabezó la iniciativa para visibilizar la tragedia que atraviesa su país natal.

Las imágenes del equipo luciendo la indumentaria conmemorativa se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde el club reafirmó su respaldo a la nación colombiana ante esta catástrofe humanitaria.

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Con este gesto, la institución otomana un país que también ha vivido emergencias telúricas en el pasado envió un fuerte mensaje de hermandad y fortaleza global.

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