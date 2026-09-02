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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Fútbol

Futbolista de Sudamérica sella con gol el pase del Real Madrid a la Champions League

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo anotó el segundo tanto en la victoria 2-1 sobre Ajax y ayudó al conjunto español a asegurarse su clasificación en la élite europea.

La colombiana Linda Caicedo ha vuelto a ser protagonista con el Real Madrid y anotó el gol que sentenció la clasificación del equipo español a la fase de liga de la Champions League femenina. Las madridistas vencieron 2-1 al Ajax este miércoles en el estadio Alfredo Di Stéfano con un marcador global de 4-1.

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El conjunto que es dirigido por Pau Quesada consiguió una ventaja importante en el partido de ida, jugado en Ámsterdam, donde se ganó 2-0 con goles de Felicia Schröder y Janou Levels. Con ese resultado, el Real Madrid se puso en la vuelta con margen para jugar el compromiso, pese a que el Ajax logró poner presión en distintos pasajes del encuentro.

El club neerlandés pudo reducir la diferencia en la segunda parte con un gol de Katja Snoeijs, que obligó al Madrid a acelerar para evitar algún sobresalto en el tramo final de la eliminatoria.

Fue en aquel momento cuando apareció Caicedo. La colombiana fue protagonista en los últimos minutos y anotó con un disparo desde fuera del área para poner el 2-1 definitivo y cerrar de manera definitiva cualquier posibilidad de remontada del Ajax.

El tanto de nuevo puso a la atacante colombiana en el centro de una clasificación europea para el Real Madrid. Caicedo anteriormente había sido determinante en la campaña pasada, cuando anotó y asistió en la eliminatoria contra el Eintracht Frankfurt que dejó al equipo madrileño clasificar a la fase de liga de la Champions.

La clasificación tiene también un significado especial para el equipo. El Real Madrid jugará por sexta temporada consecutiva la competición de mayor nivel en Europa, volviéndose así uno de los equipos habituales de la élite continental.

Para Caicedo, el gol aparece en un inicio de temporada en el que el técnico del club blanco destacó su madurez y su capacidad para competir aun sabiendo que tiene algunas molestias físicas. Quesada dijo tras la clasificación que la colombiana está mostrando una evolución importante y que el grupo sigue una dinámica positiva previo a afrontar los próximos compromisos.

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El Real Madrid tuvo que superar una ronda antes para llegar a esta instancia. El triunfo en Ámsterdam y la victoria en Madrid ante Ajax le dejaron superar la última eliminatoria clasificatoria sin requerir de acudir a una definición dramática.

Ahora bien, el equipo español teniendo asegurado su lugar en la fase de liga, se encontrará con algunos de los principales clubes del fútbol femenino europeo. El sorteo de esta fase está previsto para este viernes 4 de septiembre.

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