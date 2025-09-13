El exjugador Juan Arango dio su favorito para dirigir a La Vinotinto de cara al Mundial de 2030: "Si lo ponen a él sería grandioso"

La selección venezolana vivió una noche para el olvido el pasado martes tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en Maturín, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

La dura derrota dio por terminado el sueño de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol el próximo, por lo que desde ya deberá pensar en el proceso de cara al Mundial de 2030 que tendrá lugar en Arabia Saudita.

Juan Arango es sin duda uno de los referentes históricos más importantes de la selección venezolana, es por eso que su opinión sobre el presente de La Vinotinto es muy importante de cara al futuro.

VEA TAMBIÉN Otra selección sudamericana cambiaría de sede para jugar en la altura en busca de clasificar a un nuevo Mundial tras el éxito de Bolivia en El Alto o

Tras la salida del entrenador argentino Fernando Batista, han comenzado a sonar varios nombres que podrían ser opciones para dirigir a La Vinotinto.

El exfutbolista de la selección venezolana no dudó en responder quién debería ser el encargado de asumir la dirección técnica de la absoluta para dar comienzo a un proceso para buscar la clasificación al próximo Mundial.

Arango dio sin titubeos el nombre del entrenador que quiere al frente de la selección venezolana.

Se trata de Oswaldo Vizcarrondo, actual entrenador de la selección Sub-17 y quien en los próximos días disputará el Mundial de la categoría en territorio chileno, además de un referente de la selección venezolana en defensa.

“Oswaldo (Vizcarrondo) ha hecho un gran trabajo, metió a la Sub-17 en un Mundial mostrando un buen fútbol, mostrando un orden de juego increíble y lo puede hacer con la mayor”, declaró Arango para el portal Meridiano.

“Yo creo que si lo ponen a él sería grandioso. Si es Vizcarrondo jugó conmigo y sé de las capacidades de él y lo ha demostrado en la Sub-17 y si está con la mayor lo va a seguir demostrando”, declaró el exjugador del Mallorca.

A su vez, dio a conocer que el resultado ante Colombia fue doloroso por la forma en que se dio.

“No estamos contentos en la forma en la que se ha jugado y se ha perdido”, dijo.

VEA TAMBIÉN “Yo soy capaz de dirigir la selección”: Richard Páez le hizo un llamado al presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto o

“Confío en que hay grandísimos jugadores, mucho talento en la selección y es hora de que exploten y de repente no le han tenido la confianza suficiente a cada jugador que hay, está Savarino, Soteldo, de mitad de campo hacia adelante hay un equipazo”, expresó.

“Defensivamente no han tenido la confianza, pero tenemos muy buenos jugadores. Tenemos un gran equipo que se ha sabido engranar, ahí está la clave”, subrayó.