Jueves, 22 de enero de 2026
Juan Arango

Hijo de Juan Arango será compañero de portero mundialista con quien también jugó su padre

enero 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Juan Arango, exjugador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
El hijo del exjugador venezolano, Juan Arango, milita en el Girona de la primera división española .

Juan Arango es, sin duda, uno de los exjugadores venezolanos más importantes a nivel mundial. Su legado en el fútbol europeo y la selección Vinotinto así lo demuestran.

Arango tuvo una laureada carrera en Europa en clubs como Mallorca y Borussia Mönchengladbach. Precisamente, en este último equipo, Arango compartió equipo durante cuatro temporadas con un jugador con quien su hijo también lo hará a partir de 2026 en el Girona de España.

El hijo del exjugador venezolano, Juan Arango, que ahora milita en el Girona de la primera división española, compartirá en el club catalán con Marc-André ter Stegen.

Y es que el portero alemán fue oficializado en las últimas horas como refuerzo del Girona español tras su paso por el Barcelona. Cabe recordar que desde el 2025, el hijo de Juan Arango hace parte del primer equipo del Girona luego de una destacada actuación en las inferiores del club catalán.

Ter Stegen compartió club con el exfutbolista Juan Arango en el Borussia Mönchengladbach, desde 2010 hasta 2014, época en la que el venezolano se consagró como gran figura de la Bundesliga.

Ahora, a sus 33 años, el guardameta alemán compartirá camerino con Juan Arango Jr., una casualidad que no ha dejado de sorprender.

Cabe recordar que el portero, que disputó el Mundial de 2018 con la selección teutona, estuvo por más de 10 años en el Barcelona desde la temporada 2014.

El mismo portero se ha planteado poder llegar en forma al Mundial de 2026 que se disputará en junio próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección teutona compartirá grupo con Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

