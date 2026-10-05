Exfutbolista de la Vinotinto se incorpora al staff de la selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino: "Voy a ser el scout del equipo"

Un exfutbolista de la selección venezolana de fútbol se va a incorporar al cuerpo técnico de Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos.

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Se trata de Luis Manuel Seijas, quien asumirá un nuevo desafío dentro del balompié de la Unión Americana.

La información fue revelada por el propio exmediocampista durante una entrevista en el podcast 'Sale y se acaba'.

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Seijas explicó que, a partir del 9 de octubre, dejará sus funciones en las categorías juveniles para convertirse en el scout principal de la selección absoluta de EE. UU.

"Oficialmente, a partir del 9 de octubre, cambio mi rol dentro de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer)", sostuvo Seijas.

"Fui ascendido a la selección mayor y voy a ser el scout principal del equipo", acotó el exjugador venezolano.

"Hay que dar contexto: la federación me llamó hace un mes para devolverme el cargo de mánager dentro del departamento de selecciones juveniles", pronunció.