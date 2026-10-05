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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Selección de Estados Unidos

Exfutbolista de la Vinotinto se incorpora al staff de la selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino: "Voy a ser el scout del equipo"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Varios jugadores de la selección de fútbol de Venezuela (2011) - Foto de archivo: EFE
Varios jugadores de la selección de fútbol de Venezuela (2011) - Foto de archivo: EFE
La información fue revelada por el propio exmediocampista.

Un exfutbolista de la selección venezolana de fútbol se va a incorporar al cuerpo técnico de Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos.

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Se trata de Luis Manuel Seijas, quien asumirá un nuevo desafío dentro del balompié de la Unión Americana.

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La información fue revelada por el propio exmediocampista durante una entrevista en el podcast 'Sale y se acaba'.

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Seijas explicó que, a partir del 9 de octubre, dejará sus funciones en las categorías juveniles para convertirse en el scout principal de la selección absoluta de EE. UU.

"Oficialmente, a partir del 9 de octubre, cambio mi rol dentro de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer)", sostuvo Seijas.

"Fui ascendido a la selección mayor y voy a ser el scout principal del equipo", acotó el exjugador venezolano.

"Hay que dar contexto: la federación me llamó hace un mes para devolverme el cargo de mánager dentro del departamento de selecciones juveniles", pronunció.

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