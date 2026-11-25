Casi una semana después del lanzamiento del icónico videojuego Grand Theft Auto VI, los aficionados han comenzado a descubrir detalles desconocidos del entorno en el que está recreado mientras avanzan en las misiones.

Recientemente, los jugadores se percataron de un detalle que ha llamado la atención. Se trata de una referencia exacta sobre una ciudad colombiana.

Y es que los aficionados notaron que en el aeropuerto de la ciudad de Vice City aparece la referencia a una región colombiana en las pantallas de salida y llegada de vuelos de la terminal aérea.

Allí aparece un vuelo hacia la ciudad colombiana de Santa Marta operado por Lineair, una aerolínea ficticia creada para el videojuego.

Los jugadores colombianos no dudaron en difundir la curiosa referencia a Colombia.

Cabe recordar que, además de esta, hay más referencias al país en relación con la música. Hay canciones de artistas como Karol G.

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En la lista de vuelos también aparecen otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile y Sao Paulo, Brasil.

Rockstar Games informó el pasado viernes que "Grand Theft Auto VI" generó 3.790 millones de dólares en ventas durante su primer día en el mercado, una cifra que la compañía calificó como el mejor estreno de la historia del entretenimiento.

El monto, calculado a partir de las estimaciones de la empresa sobre las ventas mundiales hasta el cierre del jueves, es casi cinco veces mayor que los cerca de 800 millones de dólares que recaudó en 2013 su predecesor, GTA V, en su jornada de debut.