NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Cristiano Ronaldo

El hijo de Cristiano Ronaldo recibió su primera convocatoria a la Selección de Portugal Sub-17

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo junto a su familia - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo junto a su familia - Foto: EFE
Cristiano Dos Santos fue convocado por el entrenador Filipe Ramos entre los 23 llamados para tres encuentros.

El hijo de Cristiano Ronaldo recibió en las últimas horas su primera convocatoria a la Selección Sub-17, en la misma semana en la que se conoció el retiro de su padre de la absoluta.

Cristiano Dos Santos fue convocado por el entrenador Filipe Ramos entre los 23 llamados para tres encuentros en los que la selección lusa juvenil disputará la primera jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

o

Así las cosas, el hijo del ex Real Madrid podrá disputar sus primeros partidos con la Sub-17 tras destacarse en la Sub-15.

El atacante fue convocado para los partidos ante Andorra, Bulgaria y Serbia que se disputarán entre el 11 y el 17 de noviembre.

Cabe resaltar que Cristiano Junior juega con el Al-Nassr, mismo equipo en el que se encuentra su padre desde hace más de un año.

o

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Fútbol

Selección de Portugal

Convocatoria

Europa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Serán más sofisticados que Maduro": Alejandro Hernández advierte del régimen que llevan Delcy, Diosdado y Jorge Rodríguez en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Con contundencia y éxito: Así avanzan duros golpes conjuntos de EE. UU. y Colombia contra el crimen

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Deportes

Ver más
Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Esta es la sanción que impuso la FIFA al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City - Foto: EFE
Manchester City

Los posibles castigos que enfrentaría el Manchester City por infracciones financieras: multa, pérdida de puntos o incluso descenso

Vista general del Dodger Stadium-Foto: EFE
MLB

Histórico cambio en la MLB: proponen recortar la temporada regular a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Incautación de toneladas de droga en Cartagena - Foto captura: video X @ABDELAESPRIELLA
Incautación

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Christa Pike sobrevivió a ejecución - AFP
Pena de muerte

Médico a cargo de supervisar la ejecución de Christa Pike reveló la razón por la que sobrevivió a la inyección letal

Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Esta es la sanción que impuso la FIFA al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina

Emergencia en Medellín por intensas lluvias - Foto: X
Medellín

Emergencia en Medellín por intensas lluvias: autoridades contabilizan más de 500 afectados

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City - Foto: EFE
Manchester City

Los posibles castigos que enfrentaría el Manchester City por infracciones financieras: multa, pérdida de puntos o incluso descenso

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. (EFE)
Venezuela

"Un progreso real": Departamento de Estado se refirió a la mesa de negociación entre Dinorah Figuera y el régimen en Venezuela

Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Vente Venezuela

Vente Venezuela evalúa cooperación militar con EEUU en medio de cuestionamientos a Delcy

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023