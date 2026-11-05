El hijo de Cristiano Ronaldo recibió su primera convocatoria a la Selección de Portugal Sub-17

El hijo de Cristiano Ronaldo recibió en las últimas horas su primera convocatoria a la Selección Sub-17, en la misma semana en la que se conoció el retiro de su padre de la absoluta.

Cristiano Dos Santos fue convocado por el entrenador Filipe Ramos entre los 23 llamados para tres encuentros en los que la selección lusa juvenil disputará la primera jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

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Así las cosas, el hijo del ex Real Madrid podrá disputar sus primeros partidos con la Sub-17 tras destacarse en la Sub-15.

El atacante fue convocado para los partidos ante Andorra, Bulgaria y Serbia que se disputarán entre el 11 y el 17 de noviembre.

Cabe resaltar que Cristiano Junior juega con el Al-Nassr, mismo equipo en el que se encuentra su padre desde hace más de un año.

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El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.