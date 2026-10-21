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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

"Conozco esa sensación": Cristiano Ronaldo dedica palabras a fuerte candidato a ganar el Balón de Oro que ante difícil momento confesó "por qué yo"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Ronaldo indicó que sabe lo mal que lo debe estar pasando Kvaratskhelia quien fue una pieza fundamental, la temporada pasada, para el PSG en su obtención del título de la Champions League.

El portugués Cristiano Ronaldo publicó un emotivo mensaje en apoyo al futbolista georgiano Khvicha Kvaratskhelia, uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro de este año y quien sufrió una delicada lesión.

“Las batallas más duras en el fútbol a menudo son aquellas que nadie ve”, afirmó Ronaldo en el inicio de un mensaje que se ha viralizado rápidamente entre los aficionados al fútbol mundial.

Ronaldo además precisó que sabe lo mal que lo debe estar pasando Kvaratskhelia quien fue una pieza fundamental, la temporada pasada, para el PSG en su obtención del título de la Champions League.

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“Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides lo que te ha traído hasta aquí, y no permitas que un momento difícil te haga dudar de hasta dónde puedes llegar. Mantén ese fuego encendido. Lo mejor aún está por venir”, escribió el delantero luso.

Khvicha Kvaratskhelia salió gravemente lesionado en una rodilla en el partido en el que el PSG se impuso 4 a 2 al Barcelona, el martes, en la Champions League.

El parte médico del París Saint-Germain, publicado este miércoles por la mañana, eclipsó en cierta medida la buena actuación del equipo de Luis Enrique.

"Víctima de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha (...), Khvicha Kvaratskhelia será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, confirmó el club parisino.

El entorno de "Kvara" consideró que, en este momento, "era difícil" hablar de una fecha de regreso.

Pero esta lesión, tan común y temida por todos los jugadores, podría mantener alejado de los terrenos de juego al extremo georgiano durante muchos meses, e incluso hasta el resto de la temporada.

"¿Por qué yo? Nunca he descuidado nada. Sin duda me preparé para este partido mejor que nunca antes. Creía estar listo para todo, pero no para esto", reaccionó en georgiano en Instagram.

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Además, el georgiano dijo que "listo para atravesar estos meses de trabajo, de dolor y de lágrimas".

Tras un contacto con Xavi Espart, justo antes de la hora de juego, "Kvara" se desplomó sobre el césped sujetándose la rodilla, antes de marcharse al vestuario sin siquiera poder apoyar la pierna derecha.

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