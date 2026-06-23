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Mundial 2026

Esta es la sanción que la FIFA impuso al paraguayo Almirón tras ser expulsado por taparse la boca durante juego en el Mundial

junio 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Miguel Almirón, jugador de la selección de Paraguay, expulsado en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Miguel Almirón, jugador de la selección de Paraguay, expulsado en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Al jugador paraguayo se le aplicó la nueva ley denominada Prestianni que prohíbe a los jugadores taparse la boca cuando se dirigen a los rivales.

Este martes, la selección de Paraguay conoció la sanción en contra del jugador Miguel Almirón luego de ser expulsado durante el partido ante Turquía por taparse la boca al dirigirse a un rival.

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El jugador paraguayo fue expulsado tras aplicarse la ley denominada Prestianni, que prohíbe a los jugadores taparse la boca cuando se dirigen a los rivales.

Esta nueva ley hace parte de las nuevas decisiones de la FIFA para evitar actos racistas durante los juegos de la cita orbital.

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El Comité Disciplinario de la FIFA decidió sancionar al jugador paraguayo con una fecha de suspensión, por lo que se perderá el juego crucial ante Australia en la última jornada de la fase de grupos.

Almirón fue señalado de comportamiento antideportivo por su acto en el juego ante Turquía correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

En ese sentido, el jugador guaraní podrá disputar el encuentro de dieciseisavos de final en una eventual clasificación.

Cabe recordar que la nueva norma nació luego de que el futbolista argentino Gianluca Prestianni fuera señalado de propiciar insultos racistas contra Vinicius Junior, en el juego de Champions League entre Real Madrid y Benfica, y lo hicieron tapándose la boca con la mano.

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La selección paraguaya es actualmente tercera en zona con tres puntos, mientras que Estados Unidos es líder con seis y Australia segunda con tres.

Los clasificados se definirán en la última jornada de este jueves cuando Estados Unidos se mida a Turquía y Paraguay lo hará ante Australia.

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