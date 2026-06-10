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Mundial 2026

Estos son los cruces mundialistas de 2026 con antecedentes históricos en la fase de grupos

junio 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
El juego inaugural del Mundial se llevará a cabo este jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica, dos viejos conocidos.

En la fase de grupos de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, hay varios encuentros con un amplio historial, que en esta misma instancia se repiten.

Dentro de los encuentros que más antecedentes históricos tienen, se encuentran los partidos de Brasil vs. Escocia, Uruguay vs. España y México vs. Sudáfrica.

Estas son las selecciones que repiten rival en la Copa del Mundo de 2026.

Brasil vs. Escocia

El encuentro entre estas dos selecciones es el más repetido en la historia del Mundial. El juego en el estadio Miami Gardens será la quinta ocasión que la Canarinha y el combinado escocés se enfrenten.

De momento, el historial favorece a Brasil con tres victorias y un empate.

Los encuentros han sido en Alemania 1974, España 1982, Italia 1990 y Francia 1998; en este último disputaron el partido inaugural.

En esta oportunidad se enfrentarán durante la última fecha de la fase de grupos en el Estadio Akron de Guadalajara. No obstante, también se medirán a sus similares de Marruecos y Haití por el grupo C del certamen mundialista.

Uruguay vs. España

Dos históricas selecciones que por segunda vez en la historia se enfrentarán en la instancia inicial de una Copa del Mundo. La primera ocasión que se enfrentaron fue en Italia 1990, donde quedaron empatados.

Estos campeones del mundo también se enfrentan a Cabo Verde y Arabia Saudita por el grupo H del Mundial.

México vs. Sudáfrica

El combinado mexicano, una de las tres anfitrionas del certamen mundialista 2026, repetirá el juego de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en la que empató 1 a 1 contra el seleccionado africano.

Sus otros dos rivales en la fase de grupos serán Corea del Sur y República Checa.

Con el juego entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), se iniciará la edición 23 del Mundial.

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