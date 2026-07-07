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Martes, 07 de julio de 2026
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Educación

Profesionales latinoamericanos pueden aplicar a convocatoria de becas en universidad de Europa que estará abierta hasta finales de mes

julio 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estudiante - Foto Canva
Estudiante - Foto Canva
La iniciativa permitirá acceder a una beca que cubre el 60 % del valor de la matrícula para cursar programas en áreas como salud, tecnología, empresa y educación.

Una nueva convocatoria de becas de educación a la que podrán aplicar profesionales latinoamericanos y del Caribe estará abierta hasta finales de este mes de julio en una importante universidad de Europa.

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Se trata de un programa que funcionará con la modalidad online, la cual ha favorecido a los profesionales de la región que buscan especializarse sin abandonar su trabajo o migrar de sus países.

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Al igual que en ocasiones anteriores, la iniciativa es desarrollada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Universidad Internacional de Valencia – VIU y beneficiará a un total de 200 estudiantes.

El programa, cabe resaltar, forma parte de los programas de cooperación educativa impulsados por la Secretaría General de la OEA y permitirá acceder a una beca que cubre el 60 % del valor de la matrícula para cursar maestrías oficiales online en áreas como salud, tecnología, empresa y educación.

Las becas están dirigidas a profesionales de la región que accedan como estudiantes de nuevo ingreso a alguno de los programas de posgrado en Empresa, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Salud, Educación, Artes, Humanidades y Jurídico.

Es importante destacar que todos los programas se desarrollarán bajo modalidad online y tendrán una duración de 12 meses que comprende el periodo de 2026 al 2027.

Siguiendo el protocolo de las anteriores aplicaciones, el proceso en este caso será el mismo: los interesados deben haber completado previamente el proceso de solicitud y contar con acceso oficial en alguno de los programas participantes.

La selección de los beneficiarios se realizará considerando el mérito académico, la trayectoria profesional y la adecuación del perfil del candidato al programa seleccionado.

El período de postulación estará abierto hasta el próximo 31 de julio y el inicio de clases para los seleccionados se realizará en octubre de este mismo año.

Los interesados en conocer los requisitos completos, programas disponibles y detalles del proceso de postulación pueden consultar el único sitio oficial para esta convocatoria.

La VIU, una de las principales instituciones de educación superior online de España y del mundo hispanohablante, cuenta con más de 33.200 estudiantes de 95 nacionalidades, 122 titulaciones y un claustro de más de 970 docentes (de los cuales 628 son doctores).

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A través de su exclusiva metodología interactiva y un campus virtual multidispositivo, la universidad oficial europea es reconocida por el Ministerio de Universidades de España e integrada en CRUE Universidades Españolas.

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