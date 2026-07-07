Cuba enfrenta un colapso energético mientras se agrava la escasez de combustible y electricidad

Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas tras sufrir un nuevo colapso de su sistema eléctrico nacional, un episodio que dejó sin servicio a millones de personas y volvió a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética de la isla.

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Se trata del tercer paquete de alcance nacional registrado en lo que va de 2026 , en un contexto marcado por la escasez de combustible, una economía debilitada y el endurecimiento de las restricciones al suministro de petróleo.

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De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, la crisis energética cubana se ha profundizado desde comienzos de este año debido a las dificultades para importar petróleo, especialmente desde Venezuela, principal proveedor histórico de la isla.

El diario estadounidense sostiene que la combinación entre el deterioro del sistema eléctrico y las restricciones sobre los envíos de crudo ha colocado al país en una situación crítica , con cortes de energía cada vez más prolongados y efectos directos sobre la vida cotidiana.

The New York Times ilustró el impacto humano de la crisis con el caso de una familia cubana que intenta sobrevivir con alrededor de 60 dólares al mes , una realidad que refleja cómo la escasez de combustible, los apagones y la inflación han deteriorado el poder adquisitivo de millas de hogares.

El diario sostiene que el empeoramiento del sistema eléctrico y las dificultades para importar petróleo están profundizando una situación económica que ya era crítica.

Reuters informó que las autoridades de la dictadura comenzaron un proceso gradual para restablecer el suministro eléctrico en el cual priorizan hospitales, plantas de producción de alimentos e instalaciones esenciales.

Sin embargo, amplias zonas de La Habana y de las provincias orientales permanecieron sin electricidad o con un servicio inestable durante buena parte de la jornada posterior al apagón.

La crisis no responde solamente al fallo de una red eléctrica envejecida. La agencia Associated Press explicó que Cuba produce apenas cerca del 40% del combustible que necesita y depende de las importaciones para mantener operativas sus centrales termoeléctricas.

Las reducciones de los envíos de petróleo durante los últimos meses los han obligado a aplicar apagones programados que, en algunas regiones, superan las 20 horas diarias, prácticamente un día entero.

Las consecuencias ya se sienten en gran parte de los sectores. La escasez de electricidad ha estado complicando el funcionamiento de hospitales, la conservación de alimentos y medicamentos, el abastecimiento de agua potable y el transporte público. Además, numerosas industrias están reduciendo o directamente suspendiendo sus operaciones, agravando una situación económica que ya registraba elevados niveles de inflación, desabastecimiento y migración.

Según The New York Times, el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba, particularmente las medidas orientadas a restringir el suministro de petróleo procedente de terceros países, se ha convertido en uno de los principales factores que explican el agravamiento de la crisis energética.

El régimen cubano sostiene que estas restricciones han limitado severamente su capacidad para importar combustible, mientras que Washington afirma que las sanciones buscan aumentar la presión sobre la dictadura.

En medio de todo esto, el restablecimiento total del sistema eléctrico continúa estando incierto. Expertos consultados por Reuters advierten que, sin una recuperación estable del suministro de combustible y sin inversiones significativas en la red de generación y distribución, Cuba podría enfrentar nuevos apagones nacionales durante los próximos meses, prolongando una crisis que afecta a casi diez millones de habitantes.