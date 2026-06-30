Estrella de la Selección de Brasil sufre lesión muscular y es duda para enfrentarse a Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026

Pese a que el conjunto de Brasil, el entrenador italiano Carlo Ancelotti tiene un nuevo problema que resolver de cara a los octavos de final del Mundial de 2026.

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La lesión del mediocampista Lucas Paquetá pone en jaque al experimentado técnico que ahora deberá pensar en un plan b para su sistema de ataque.

Según se conoció el jugador del Flamengo sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, lo que lo pone en duda para la siguiente fase que deberá enfrentar Brasil.

Paquetá, usual titular en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães de la pentacampeona, tras presentar la lesión no regresó al campo de juego por la molestia en la parte posterior del muslo izquierdo.

En su reemplazo ingresó al campo de juego el futbolista Endrick, quien participó en la remontada de la 'verdeamarela' ante el conjunto japonés.

De acuerdo al comunicado emitido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): "El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible".

Paquetá, de 28 años, no participó del entrenamiento de los pentacampeones del mundo este martes en Morristown, Nueva Jersey, además se conoció que pasó por un examen de imagen que confirmó la lesión.

La CBF no precisó el tiempo de baja, pero se teme que el mediocampista no esté disponible para el juego de octavos, que la Canarinha disputará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, contra Noruega.