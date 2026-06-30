Terminales ferroviarias, costillas ahumadas y rollos de canela: la otra cara de Kansas City, el lugar que verá el choque Colombia vs. Ghana en el Mundial

Kansas City, Missouri, recibe aficionados de todo el mundo como una de las 16 ciudades sede de la Copa Mundial 2026, con un calendario que incluye encuentros de la fase de grupos, 16avos, 8vos y 4tos de final.

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La ciudad albergó seis encuentros del torneo en fase de grupos: el 16 de junio Argentina vs. Argelia, el 20 de junio Ecuador vs. Curazao, el 25 de junio Túnez vs. Países Bajos, y el 27 de junio Argelia vs. Austria.

Además, la sede acogerá el esperado partido de 16avos de final entre Colombia vs. Ghana, mismo que se desarrollará el viernes 3 de julio.

A falta de que se juegue el resto de partidos de 16avos, y posteriormente los de 8vos, Kansas City tiene pautado un compromiso para el 11 de julio por 4tos de final del torneo.

Más allá del fútbol, Kansas City ofrece atractivos culturales únicos. El Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial, el más grande de Estados Unidos dedicado a la Gran Guerra, alberga una colección de artefactos y documentos que transportan a los visitantes a principios del siglo XX.

La histórica Union Station, que fue uno de los terminales ferroviarios más concurridos del país, representa un punto de encuentro emblemático comparable a los grandes estadios. Su arquitectura majestuosa continúa siendo un símbolo de la ciudad.

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El Country Club Plaza, reconocido por su arquitectura española, destaca como uno de los primeros centros comerciales al aire libre de Estados Unidos, ofreciendo una experiencia de compras única para los visitantes.

La gastronomía constituye otro pilar fundamental de Kansas City. Arthur Bryant's BBQ, establecido en 1908, es considerado el referente de la barbacoa local y ha recibido a presidentes como Harry S. Truman, Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama, además de celebridades como Jack Nicholson y Steven Spielberg.

Las costillas ahumadas, el brisket tierno y el pulled pork acompañados de la emblemática salsa BBQ definen la identidad culinaria de la ciudad. Dixon's Chili, fundado en 1919 por Vergne Dixon, quien comenzó vendiendo en un carrito callejero, continúa operando en su tercera generación y era uno de los favoritos del presidente Truman.

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The Corner Café, tradición desde 1983, ofrece los famosos rollos de canela y tartas rellenas (pies) que son insignia de la ciudad. Las cervecerías artesanales locales complementan la oferta gastronómica, celebrando el espíritu deportivo y la calidad artesanal en cada pinta.

Kansas City combina historia, cultura, gastronomía y pasión deportiva para recibir a los aficionados del fútbol mundial en 2026.