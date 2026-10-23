Estudiantes de La Plata hace historia en el Maracaná y se clasifica a la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata desafió los pronósticos en uno de los lugares más difíciles del continente. El equipo argentino eliminó a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se llevó la semifinal para jugar la final de la Copa Libertadores 2026, en una noche reflejada por la resistencia, el esfuerzo colectivo y la actuación decisiva de su arquero.

El partido finalizó 0-0, mismo resultado de la ida que se jugó en Argentina. La serie se definió desde el punto penal, donde Estudiantes se impuso 3-2 y dejó en el camino al actual campeón del torneo.

La clasificación tuvo un obstáculo adicional: el equipo argentino jugó toda la segunda parte con diez futbolistas, esto luego de la expulsión de Baltasar Rodríguez por doble amonestación. Con un jugador menos y frente a un rival con figuras de alto nivel, el equipo dirigido por Alexander Medina mantuvo el empate y llevó la definición hasta los once pasos.

El nombre propio de la clasificación fue Fernando Muslera. El arquero uruguayo atajó tres lanzamientos en la tanda, pateados por Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Se convirtió en la pieza clave para que Estudiantes celebrara en territorio brasileño.

Flamengo tuvo más presencia en ataque en el segundo tiempo, pero no halló la manera de romper la defensa del conjunto platense. Ni siquiera la superioridad numérica le alcanzó para anotar el gol que necesitaba.

Estudiantes, por otra parte, respondió con orden y sacrificio. Su clasificación dejó una imagen difícil de olvidar: un equipo que resistió por 45 minutos con un hombre menos y terminó celebrando en uno de los estadios más históricos del fútbol mundial.

El desafío ahora va a ser Palmeiras, que logró su lugar en la final después de eliminar a Fluminense de igual forma en una definición por penales. El título se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estudiantes va a buscar conquistar su quinta Copa Libertadores, luego de sus títulos de 1968, 1969, 1970 y 2009. El club argentino con esta hazaña consigue estar de nuevo en la definición continental con la ilusión de sumar otra estrella a su escudo.

En una competición donde el poder económico de los grandes clubes marca diferencias, Estudiantes consiguió que su carácter y su resistencia fuesen decisivos. El último paso será ante Palmeiras, pero la noche del Maracaná ya está escrita entre las grandes gestas del equipo platense.