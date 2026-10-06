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Martes, 06 de octubre de 2026
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Jhon Jader Durán

"Ya soy rico, no necesito correr": jugador brasileño revela lo que le decía el colombiano Jhon Durán cuando compartían equipo en Europa

octubre 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
En entrevista con Charla Podcast, el actual jugador del Atlético de Mineiro aseguró que Durán le decía que no necesitaba correr en los entrenamientos.

Un futbolista brasileño sorprendió en los últimos días con revelaciones sobre el delantero colombiano Jhnon Durán y su comportamiento en uno de los clubes por los que pasó en Europa.

Se trata del jugador Frederico Rodrigues Santos, mejor conocido como Fred, quien reveló detalles del comportamiento del atacante colombiano cuando compartían camerino en el Fenerbahçe de Turquía.

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En entrevista con Charla Podcast, el actual jugador del Atlético de Mineiro aseguró que Durán le decía que no necesitaba correr en los entrenamientos.

A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto”, reveló Fred.

Además, aseguró que el delantero del Benfica se la pasaba en el Departamento Médico del club turco. “Luego se iba directamente al departamento de salud a vaguear”, resaltó.

Fred también dio a conocer que la actitud de Durán comenzó a cambiar con el paso del tiempo en el club turco.

“Cuando llegó por primera vez al Fenerbahçe, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, contó.

A su vez, el jugador se mostraba muy interesado por el dinero y quería ganar cada vez más.

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Cuando firmó con el Zenit, le dije: ‘Ahora vas a ganar aún más dinero’”. Él respondía: ‘Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor’, y fiel a su estilo, agregaba que ‘ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí’, aseguró Fred.

Actualmente, Durán se encuentra en el Benfica de Portugal, pero no goza de regularidad.

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