Exarquero de la Selección Colombia contó el problema que tuvo con un referente de la Selección de Brasil porque le tocó las nalgas

En un partido de fútbol se ven muchas situaciones que forman parte del encuentro, pero que no necesariamente son deportivas como los fuertes contactos, empujones, discusiones, bromas pesadas, tocada de genitales o de nalgas y hasta fuertes peleas que, de acuerdo al código que manejan los futbolistas, no trascienden del terreno de juego.

Si bien tratan de cumplir el código “lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, hay comportamientos que molestan a ciertos jugadores y elevan el reclamo sin importar quien sea ni que tan normal lo pueda ver.

Eso le pasó al exportero de la Selección Colombia Agustín Julio, quien fue convocado al inicio de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 y logró mantener su arco en cero durante 876 minutos y fue determinante en partidos frente a Brasil y Bolivia, por lo que se ganó el apodo de ‘san Agustín’.

El también exarquero del Santa Fe colombiano ofreció una entrevista para Los 40 Principales en donde habló de lo que vivió en su época como futbolista y entre las anécdotas que contó se refirió a un episodio que vivió con el reconocido futbolista brasilero Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaka.

“Una vez me pasó con un referente que estábamos jugando eliminatorias contra Brasil y hubo un tiro de esquina, se me acercó por detrás Kaka y me tocó las nalgas y le pegué su put… le dije de todo y él solo se echó a reír”, relató Agustín Julio.

El exportero de la Selección también se refirió al episodio en el que tuvo que parar un partido para poder ir al baño, una de las anécdotas más recordadas en el fútbol colombiano: “un partido de fútbol no se puede iniciar sin arquero y en ese tiempo estaban reparando el estadio y había unos baños portátiles, ese día estaba haciendo frío y me tomé un energizante y un café, en el primer tiempo no pasó nada, en el segundo tiempo, me vuelvo a tomar la misma combinación y en un tiro libre sentí el movimiento estomacal, me arrodillo y llamo al árbitro, él me dice “qué pasa”, y le dije ‘estoy que c…’”.

“Yo le dije al juez que iba para el baño y le pedí a kinesiólogo papel higiénico, me metí al baño y me empezaban a afanar y yo me molesté, les dije que me dejaran terminar, acabé, me lavé las manos, me puse los guantes, el árbitro me dijo si ya podíamos continuar y le dije que sí. Al final los periodistas me preguntaron qué pasó y conté lo ocurrido, se hizo anécdota porque no es habitual que un arquero pare un partido para ir al baño”, concluyó Julio su jocosa historia.

Esta es la entrevista a Agustín Julio, exarquero de la Selección Colombia: