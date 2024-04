Exmánager de Maradona podría regresar a la representación de jugadores y esto dijo sobre el hijo del 'Kun' Agüero

Durante 18 años Guillermo Coppola fue representante del astro argentino Diego Armando Maradona.

Luego de representar a casi 200 jugadores, por pedido de Maradona, Coppola se dedicó exclusivamente a la estrella del fútbol mundial.

El mánager de balompié siguió al eterno 10 a todas partes. De hecho, acompañó al ‘pelusa’ en sus momentos más oscuros.

Ahora, en una reciente entrevista, Coppola aseguró que, con 75 años de edad, analiza regresar a la representación de futbolistas.

“Por ahí vuelvo a la representación. Cada uno hace su juego. Yo tuve, más o menos 200 jugadores. Lo voy a hacer público (si se llega a concretar). Se hablan muchas cosas, yo soy de otra época. Si el ‘Kun’ (Agüero) me da la posibilidad de representar al hijo (Benjamín), vuelvo. Tiene un vínculo sanguíneo con Diego (...) Lo hablé con el Kun, pero en broma”, sostuvo.

A partir del año 2000, tras casi dos décadas de alianza, la relación Coppola - Maradona se fracturó. En ese entonces, el ‘barrilete cósmico’ y su representante vivían en Cuba por invitación de Fidel Castro, como parte del proceso de recuperación del campeón del Mundo por su adicción a las drogas.

Fue hasta ese momento que Coppola decidió tomar distancia y dejar de representar al otrora capitán de la selección ‘albiceleste’, algo que Maradona tomó como una “traición” de su gran amigo y socio.

Años más tarde, puntualmente en 2018, Coppola hizo las paces con Maradona. El momento de íntima fraternidad se dio en la previa de la agónica victoria por 2-1 de Argentina frente a Nigeria, dentro del estadio Krestovski de San Petersburgo.

"Encaré y fui a suerte y verdad. Abrí la puerta y él estaba frente a esa puerta con dos amigos que yo conocía. Se sorprendió al verme, pero vi su cara y no hubo palabras", mencionó Coppola respecto a la reconciliación.

El 25 de noviembre de 2020 Diego Maradona murió en Argentina por causa de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

Tras el fallecimiento, Coppola se mostró devastado. “Lo último que le dije a él es que me había fallado, porque el que me iba a llevar (hasta la tumba) era él. ‘Me fallaste’. El resto de lo que le dije me lo guardo para mí”, expresó entre lágrimas el exrepresentante.