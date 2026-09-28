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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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FIFA

Gianni Infantino abre la puerta a fondos adicionales para los 211 miembros de FIFA en medio de los cuestionamientos por su gestión

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino - AFP
Gianni Infantino - AFP
En una carta enviada el lunes a los presidentes de las seis confederaciones continentales, Infantino dijo que apoyaría "el nivel más alto de fondos adicionales que pueda ser entregado de forma responsable".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió este lunes la puerta a un posible aumento de las dotaciones económicas a las 211 federaciones miembro de la FIFA, cuyo Consejo valorará pagos adicionales en su reunión del próximo 15 de octubre.

En una carta enviada el lunes a los presidentes de las seis confederaciones continentales, Infantino dijo que apoyaría "el nivel más alto de fondos adicionales que pueda ser entregado de forma responsable", pero advirtió que ninguna de las cifras sobre las que se está discutiendo actualmente constituye un compromiso aprobado.

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El italo-suizo dijo que su propuesta abandonada de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados tenía la intención de aportar fondos adicionales para el fútbol.

El 18 de septiembre, Aleksander Ceferin y Victor Montagliani, presidentes respectivamente de las confederaciones UEFA (Europa) y Concacaf (América del Norte, Centroamérica y Caribe), dijeron que cada una de las asociaciones de la FIFA debería recibir 10 millones de dólares en el plazo de cuatro años entre 2027 y 2030.

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"Apoyaré el nivel más alto de fondos adicionales que pueda entregarse de forma responsable a través del proceso de gobernanza adecuado de la FIFA", precisó Infantino.

La FIFA confirmó a principios de septiembre que el italo-suizo se presentará a su reelección el próximo mes de marzo, pese a las críticas recibidas por su plan abortado de abrir los Mundiales y las competiciones de su organización a inversores externos.

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