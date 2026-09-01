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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Venezuela

Futbolista venezolano debuta con West Ham United en la Championship, segunda división de Inglaterra

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jugador West Ham United - Foto de referencia: EFE
Jugador West Ham United - Foto de referencia: EFE
Keiber Lamadrid ingresó en el segundo tiempo y jugó sus primeros minutos en liga con el conjunto londinense.

Keiber Lamadrid ha debutado este martes en la Championship con el West Ham United, el cual derrotó 4-2 al Wolverhampton en el London Stadium y logró su primera victoria de la temporada en la segunda división inglesa.

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El mediocampista venezolano entró al minuto 69 en reemplazo de Divine Mukasa, quien anotó dos de los cuatro goles del club londinense. Lamadrid ingresó con Mohamadou Kanté, esto cuando el marcador ya estaba sentenciado, y participó en los últimos minutos del encuentro.

Su estreno significa un nuevo paso para el futbolista de Venezuela, el cual se vinculó al West Ham luego de estar cedido por el Deportivo La Guaira. Lamadrid tuvo anteriormente minutos con el primer equipo en esta temporada en la Copa de la Liga, pero esta ha sido su primera aparición en la Championship.

El partido empezó con dificultades para el West Ham, que tuvo que defender varios ataques del Wolverhampton en los primeros minutos. No obstante, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo se hizo con la ventaja al minuto 33, momento en el que Mukasa sorprendió con un remate desde fuera del área.

Jarrod Bowen pudo ampliar la diferencia desde el punto penal al 42, pero el Wolverhampton respondió antes del descanso mediante Marshall Munetsi.

Para la segunda mitad, Mukasa de nuevo apareció para anotar el 3-1 al minuto 53. Konstantinos Mavropanos incrementó la ventaja nueve minutos luego y parecía sentenciar el encuentro, pero el mismo terminó marcándose un autogol al 69 para dar otra vez vida al equipo visitante.

Después de dicha acción, Lamadrid recibió la oportunidad de entrar al terreno de juego. El venezolano ingresó en un momento en el que el West Ham quería controlar el resultado y asegurar los tres puntos tras un inicio de temporada sin victorias en sus tres primeras jornadas.

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El conjunto de Londres consiguió finalmente mantener la ventaja y logró su primera victoria en la Championship. El resultado de igual forma representa la primera derrota de la temporada para el Wolverhampton, equipo dirigido por César Peixoto.

Para Lamadrid, el debut se establece luego de un proceso de adaptación al fútbol inglés. El venezolano, de 22 años, llegó al West Ham desde el Deportivo La Guaira y ya formó parte del plantel en anteriores partidos, pero sin disputar minutos en la liga hasta ahora.

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