Futbolista colombiano brilla en la Champions y queda a un paso de jugar fase de grupos

Camilo Durán ha sido el protagonista del Celtic en la victoria 3-0 sobre LASK Linz de Austria , en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, esto luego de haber marcado gol en dos oportunidades.

VEA TAMBIÉN Triple empate en Champions League: tres series de Playoffs están abiertas o

El delantero colombiano, de 24 años, brilló cuando el Celtic iba ganando 1-0 gracias a un tanto de Benjamin Nygren. A los 38 minutos, Durán recibió el balón cerca del área y, sin dejar caer la esférica, conectó e hizo una potente volea la cual terminó en uno de los ángulos del arco protegido por Lukas Jungwirth.

El gol le permitió al conjunto de Glasgow irse al descanso con una ventaja de dos tantos y confirmar el buen momento por el que está pasando el atacante desde su llegada al fútbol escocés.

Durán apareció de nuevo en el segundo tiempo. A los 67 minutos, estuvo participando en una combinación con Nygren dentro del área y nuevamente recibió el balón para sacar un disparo de primera que terminó en el fondo de la red. El segundo tanto del colombiano certificó el 3-0 y dejó al Celtic con una diferencia amplia para el partido de vuelta.

El resultado refleja un paso importante para el equipo escocés en su intento por llegar a la fase de liga de la Champions League. Celtic tendrá ahora que defensor dicha ventaja en Austria, lugar donde se disputará el encuentro de vuelta el próximo 25 de agosto.

Para Durán, este partido supone un impulso a nivel individual en una temporada en la que empieza a ganar protagonismo. El atacante llegó al Celtic desde el Qarabağ y ya tiene tres goles en cuatro partidos oficiales con el conjunto de Escocia.

VEA TAMBIÉN Mediocampista venezolano estaría cerca de reforzar a un equipo clasificado a Champions League, según Fabrizio Romano o

El rendimiento del colombiano empieza a dejarlo nuevamente en el radar de la selección colombiana. El atacante dejó buenas actuaciones en su etapa con Qarabağ y ahora querrá consolidarse en una liga de mayor exposición a nivel internacional.

Por último, esta victoria también cobra relevancia por el contexto de la eliminatoria. El conjunto que es dirigido por Martin O'Neill tenía la obligación de sacar ventaja como local y consiguió hacerlo con autoridad.