Futbolista de la selección Colombia juega ante su exequipo en importante torneo: de ídolo querido a ser abucheado en el Maracaná

Jhon Arias vive una de las transformaciones más llamativas de su carrera en el fútbol brasileño. El extremo colombiano, que por cuatro años se convirtió en referente de Fluminense, volvió al estadio Maracaná con la camiseta de Palmeiras y recibió una respuesta muy distinta a la que estaba acostumbrado: silbidos, abucheos e insultos de los aficionados que antes celebraban sus actuaciones.

El cambio de escenario se produjo en las semifinales de la Copa Libertadores, un torneo que cruza de nuevo al futbolista chocoano con el club en el que construyó buena parte de su prestigio internacional. Esta vez, no obstante, Arias defiende los colores de Palmeiras y tiene la posibilidad de dejar a su antiguo equipo fuera de la competición.

El colombiano fue abucheado cada vez que entró en contacto con el balón en el partido de ida. La reacción demostró el deterioro de su relación con una hinchada que lo vio como uno de sus jugadores más importantes durante su etapa en Río de Janeiro.

Arias vistió la camiseta de Fluminense entre 2021 y 2025, años en los que se consolidó como una pieza fundamental del equipo. Su velocidad, capacidad para desequilibrar por las bandas y participación en el juego ofensivo lo transformaron en uno de los futbolistas más destacados de la plantilla.

Su paso por el club estuvo marcado también por la conquista de la Copa Libertadores de 2023, el título más importante de la historia reciente de Fluminense. El colombiano fue protagonista de esa campaña y se ganó el reconocimiento de los seguidores del conjunto brasileño.

Por esto mismo, su salida y llegada a Palmeiras cambiaron la percepción de una parte de la afición. El jugador que contribuyó a alcanzar la gloria continental ahora representa a uno de los rivales que amenazan con impedir una nueva final para el equipo carioca.

La situación deja ver cómo las relaciones entre los futbolistas y los hinchas pueden cambiar cuando se realizan movimientos entre clubes que compiten por los mismos objetivos. En el caso de Arias, el contraste resulta ser sobre todo evidente por el vínculo que desarrolló con Fluminense durante varias temporadas.

El reencuentro va a tener un nuevo capítulo este miércoles 21 de octubre, cuando Palmeiras reciba a Fluminense en el partido de vuelta de las semifinales. El equipo paulista llega con ventaja de 2-1, resultado que logró como visitante en el primer encuentro.

Arias va a tener la oportunidad de contribuir a la clasificación de su actual equipo a la final, mientras Fluminense tratará de remontar la serie y dejar viva su aspiración de volver a disputar el título continental.