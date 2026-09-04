Vuelve a darse en el US Open desplante en la red entre tenistas de Rusia y Ucrania: así se vivió incómodo momento

El Abierto de Estados Unidos de tenis volvió a vivir este viernes una escena que se ha repetido en las pistas de tenis en los últimos años por cuenta de la guerra en curso desde febrero de 2022 en Ucrania.

Durante el partido entre la ucraniana Marta Kostyuk y la rusa Yekaterina Aleksándrova no hubo saludo en la red tras finalizar el partido.

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El saludo en la red, cabe resaltar, es quizás el acto de deportividad más importante del tenis y uno de los más valorados de todas las disciplinas deportivas a nivel mundial.

Por eso, cada vez que se omite en partido entre rusas y ucranianas, muchos fanáticos saltan a debatir en redes si es un gesto que deba perpetuarse tras más de cuatro años de guerra entre esos países.

El Abierto de Estados Unidos vio este viernes como sus campeones Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se instalaban con autoridad en los octavos de final, antes del esperado regreso de Serena y Venus Williams en los dobles.

Alcaraz se deshizo del chino Wu Yibing (113º del mundo) por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de un sólido tenis en la pista central de Nueva York.

Por tercer partido, la estrella española ratificó que está listo para defender el título del último Grand Slam del año, al que llegó con 139 días de inactividad por una lesión de muñeca.

"Estoy mejor de lo que pensaba", aseguró el número tres mundial. "Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido pero me estoy recuperando muy bien".

"Ahora mismo creo que mi nivel es muy bueno, tomando el ritmo de la competición", se felicitó el español tras un último trámite antes de que lleguen las curvas en Flushing Meadows.

En octavos de final le espera el estadounidense Tommy Paul (21º de la ATP), quien tratará de poner por primera vez a prueba la falta de rodaje del español.

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Alcaraz, en cualquier caso, ya luce un nivel de juego mucho más elevado que el de los principales aspirantes a desbancarlo del trono, incluido Alexander Zverev.

El alemán, primer sembrado por la baja de Jannik Sinner, necesitó de nueve horas y 26 minutos en las piernas para sobrevivir a sus dos primeros cruces, mientras Alcaraz solventó tres rondas en dos horas menos.

Pasando todavía de puntillas, el ruso Daniil Medvedev despachó al francés Arthur Rinderknech por un doble 6-3 y sigue sin ceder un set en el torneo, que conquistó en 2021.

El tenis argentino, de su lado, aguardaba con expectación el duelo entre Tomás Etcheverry y Mariano Navone, que garantiza un representante albiceleste en los octavos de final.

En la rama femenina, Sabalenka dio cuenta de la uzbeka Kamilla Rakhimova (92º) por 6-3 y 6-4 sin ceder una sola pelota de break en una hora y 29 minutos de juego.

Su próximo obstáculo en los octavos será la estadounidense Taylor Townsend, que venció a la rusa Diana Shnaider en tres sets.