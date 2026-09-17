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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Novak Djokovic

Fin de una era: el tenista Novak Djokovic pierde puestos en el ranking ATP y sale sorpresivamente del Top 10

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Luis Cifuentes
Novak Djokovic - Foto: EFE
Novak Djokovic - Foto: EFE
La ausencia del Big 3 en el Top 10 representa un cambio importante en el tenis profesional.

La eliminación de Novak Djokovic en la primera ronda del US Open 2026 a manos del argentino Mariano Navone no solo significó una dolorosa derrota para el serbio, sino que marcó el fin de una era histórica que dominó el deporte durante más de dos décadas.

Según el ranking ATP publicado tras el torneo, Djokovic descendió del quinto al duodécimo lugar, convirtiéndose en el último integrante del legendario Big 3 en abandonar el exclusivo grupo de los diez mejores tenistas del mundo. Por primera vez desde octubre de 2002, ninguno de los tres miembros del trío histórico —Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic— figura entre la élite del ranking mundial.

La ausencia del Big 3 en el Top 10 representa un cambio sísmico en el tenis profesional. Durante 24 años consecutivos, al menos uno de estos tres jugadores mantuvo presencia en los diez primeros puestos, estableciendo un récord de consistencia sin precedentes en ningún deporte individual. Esta racha de casi un cuarto de siglo reflejó no solo el talento excepcional de estos atletas, sino también su extraordinaria capacidad para mantenerse competitivos al más alto nivel.

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Roger Federer fue el primero en despedirse, anunciando su retiro oficial en 2022 tras una carrera que lo convirtió en icono global del deporte. Rafael Nadal siguió sus pasos en 2024, cerrando un legado incomparable especialmente en tierra batida. Djokovic, a sus 39 años, era el último sobreviviente de esta generación dorada que transformó el tenis profesional.

La caída del serbio simboliza más que estadísticas. Representa el cierre de una época que redefinió los estándares de excelencia en el tenis, elevó la rivalidad deportiva a niveles épicos y cautivó a millones de aficionados en todo el mundo. Los tres protagonistas acumularon en conjunto 66 títulos de Grand Slam y dominaron prácticamente todos los torneos importantes durante dos décadas.

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El panorama actual del tenis mundial se presenta renovado pero incierto. Una nueva generación de jugadores ocupa ahora los primeros lugares del ranking, sin la sombra de los gigantes que definieron el deporte durante tanto tiempo. Para muchos seguidores, la pregunta inevitable es si volveremos a presenciar una dominación y rivalidad de tal magnitud en el tenis profesional.

La derrota de Djokovic ante Navone en Nueva York quedará registrada no solo como un resultado deportivo, sino como el punto final de la era más brillante en la historia del tenis masculino.

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