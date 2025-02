Jhon Durán le responde a quienes han criticado su llegada al Al Nassr: “El dinero no me motiva”

El colombiano Jhon Durán sigue dando de qué hablar tras su sonado traspaso del Aston Villa inglés al Al Nassr de Arabia Saudita, pues muchos consideran que él se fue por dinero, ya que en este fútbol no se maneja el mismo nivel de la Premier League.

Durán le entregó su primera entrevista con los colores del Al Nassr a la plataforma británica de deportes DAZN y decidió responder a las críticas, asegurando que no se fue por el dinero, solamente tomó la mejor decisión pensando en su familia.

“A las personas que están hablando que me mueve el dinero, quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida, a mí no me mueve el dinero, soy un niño, sigo compartiendo con todos los míos, el dinero para mí no es lo más importante en la vida. Tomé la decisión y creo que para mí es la mejor decisión”, señaló.

“Estoy muy contento del paso. A las personas y los medios, son muchas cosas que se especulan. Solamente mi familia, mi representante y yo sabemos por qué tomamos decisiones. La decisión es más que todo mía y de mi familia. Para mí no es un retroceso”, complementó Durán.

Sobre la liga de Arabia, el delantero de la selección Colombia dijo que es una liga en ascenso y agregó que no considera que sea un retroceso en su carrera: “Esta liga está tomando un rumbo importante en el mundo. Hay muchos jugadores de Europa que estuvieron en grandes equipos de Europa y que ahora están aquí. Hay grandes estrellas que creo que realmente rendirán. Estoy feliz de descubrir una nueva cultura”.

También tuvo palabras para referirse a su nuevo compañero Cristiano Ronaldo: “Estoy muy contento de poder jugar y aprender del mejor jugador del mundo. Es el mejor deportista del mundo. Tener esta oportunidad en mi carrera de trabajar con una estrella tan grande. Espero poder ver acción pronto y aprender todo lo que pueda enseñarme”.

De acuerdo con información oficial, Jhon Jáder Durán firmó contrato hasta 2030 con el equipo y se prepara para su debut en la Liga Profesional Saudí.

El colombiano llegó al club saudí procedente del Aston Villa de Inglaterra, donde se convirtió en una importante figura desde su llegada en enero del 2023 tras su paso por el Chicago Fire, de la MLS, en Estados Unidos.