Jhon Durán presume fotografía junto a Cristiano Ronaldo y le dejó un controversial mensaje de Cumpleaños

Cristiano Ronaldo, una de las más grandes estrellas del mundo del fútbol, se encuentra celebrando su cumpleaños número 40, un festejo en el que ha estado rodeado de todo tipo de mensajes.

Algunos de los mensajes que ha recibido el astro portugués han sido de algunos de sus antiguos clubes como el Real Madrid, Manchester United y la Juventus.

Entre tantas felicitaciones, está la del joven colombiano Jhon Jáder Durán, que recientemente se unió al plantel del Al Nassr para competir de la mano del ‘Bicho’.

Desde su cuenta de Instagram, el exartillero del Aston Villa publicó una fotografía junto a Cristiano en uno de los entrenamientos con el Al Nassr tras su llegada hace unos días al club.

La foto está acompañada con la descripción: “Feliz cumpleaños al mejor jugador de la historia. Son muchos los llamados y pocos los escogidos, y yo fui elegido. Estoy demasiado feliz de poder jugar y aprender del rey”.

Muchos internautas han criticado la publicación del colombiano, mientras que otros usuarios han enaltecido el gesto que tuvo el artillero de 21 años.

“Está viviendo el verdadero sueño del pibe”, “Con cada día que pasa, mi odio por Durán aumenta”, “Yo tampoco hubiese dudado si me proponen jugar con el Bicho”, “Durán la tiene clara”, “Durán cumplió el sueño de cualquiera”, “Burro y lambón”, son algunos de los comentarios.

La llegada de Durán al Al Nassr se dio en medio de las duras críticas que recibió por parte de los aficionados colombianos y tras esto, el futbolista respondió a quienes afirman que se fue por plata.

Durán le entregó su primera entrevista con los colores del Al Nassr a la plataforma británica de deportes DAZN y decidió responder a las críticas, asegurando que no se fue por el dinero, solamente tomó la mejor decisión pensando en su familia.

“A las personas que están hablando que me mueve el dinero, quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida, a mí no me mueve el dinero, soy un niño, sigo compartiendo con todos los míos, el dinero para mí no es lo más importante en la vida. Tomé la decisión y creo que para mí es la mejor decisión”, señaló.

“Estoy muy contento del paso. A las personas y los medios, son muchas cosas que se especulan. Solamente mi familia, mi representante y yo sabemos por qué tomamos decisiones. La decisión es más que todo mía y de mi familia. Para mí no es un retroceso”, complementó Durán.